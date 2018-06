Aspettando il Festival a Como e Tremezzo

Il Teatro Sociale di Como si prepara all’undicesima edizione del Festival Como Città della Musica, in programma dal 28 giugno al 15 luglio. Prosegue così la rassegna Aspettando il Festival, che propone una serie di pillole del festival, come assaggio di quello che aspetterà il pubblico, a corollario della programmazione.

Questa settimana ci spostiamo negli alberghi con Camere in Musica, con una serie di interventi musicali pensando al Festival.

Ingresso libero

Hotel Suisse Como

venerdì, 15 giugno 2018 – h. 21.00

Camere in Musica

J.S. Bach, Aria sulla quarta corda

G. F. Händel, Water music

R. Glière, da 8 pezzi op.39: Gavotte, Berceuse, Canzonetta, Intermezzo

N. Rota, Romeo e Giulietta

W. A. Mozart, Eine kleine Nachtmusik K525

G. Verdi, Ave Maria da Otello

Violino Lalitha Del Parente

Violoncello Valentina Sgarbossa

Hotel Tre Re

sabato, 16 giugno 2018 – h. 18.30

Camere in Musica

M. Carcassi, Primo potpourri su arie di Rossini op. 13 n. 1

G. Anelli, Tema e Variazioni sull’aria Deh con te dalla Norma di V. Bellini

V. Bellini, Casta diva (dall’opera Norma; riduzione per chitarra sola a cura di M. Paturzo)

Chitarra Sara Magon

Hotel Borgo Antico

domenica, 17 giugno 2018 – h. 18.00

Camere in Musica

Grand Hotel Tremezzo

domenica, 17 giugno 2018 – h. 18.30

Note in terrazza

G. Donizetti, Bella siccome un angelo (DON PASQUALE)

G. Donizetti, Quel guardo il cavaliere… So anch’io la virtù magica (DON PASQUALE)

G. Puccini, Era eguale la voce? (GIANNI SCHICCHI)

W. A. Mozart, Là ci darem la mano (DON GIOVANNI)

C. Gounod, Je veux vivre (ROMÉO ET JULIETTE)

W. A. Mozart, Deh, vieni alla finestra (DON GIOVANNI)

W. A. Mozart, Pa-pa-pa-Papagena! (DIE ZAUBERFLÖTE)

Soprano Chiara Iaia

Baritono Guido Dazzini

Pianoforte Alberto Maggiolo