Armonia in tre: Camera con Musica al Sociale di Como

Domenica 26 gennaio, in sala Bianca del Teatro Sociale di Como, prosegue la rassegna Camera con Musica, alle ore 11.00, quarto di sette appuntamenti, che porteranno a domenica 19 aprile 2020; il concerto è, e sarà sempre preceduto da una degustazione di te, offerta da Peter’s Tea House Como, in armonia con il programma musicale; la partnership tra il Teatro Sociale di Como/ AsLiCo e la prestigiosa azienda di te si rafforza, per offrire al pubblico un’experience sempre nuova, un’unione a legare la musica, ed il repertorio da camera, la piacevolezza del te, il profumo degli infusi.



Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali, realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia che opera senza fini di lucro per promuovere la crescita e l’affermazione professionale dei giovani musicisti di grande talento.

Armonia in tre

Musiche di Beethoven e Schubert



Emma Parmigiani violino

Ludovica Rana violoncello

Maddalena Giacopuzzi pianoforte