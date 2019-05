Antonio Pignatiello, night live a L'Officina della Musica di Como

Sabato 25 maggio il cantautore irpino Antonio Pignatiello sarà a L'Officina della Musica di Como con il nuovo spettacolo acustico dal titolo - "Night Live". L’artista alternerà brani tratti dai suoi album “A sud di nessun nord” (Controrecords – GoodFellas/Artist First, 2015), “Rcimoncio da qui” (Controrecords, 2013) e qualche nuova sorpresa dal nuovo album in lavorazione la cui uscita è prevista per l'autunno 2019.

Così racconta Antonio Pignatiello: "Una chitarra, un'armonica, un contrabbasso, una voce nella notte. E un ospite a sorpresa. Lo spettacolo darà voce ai personaggi che popolano le canzoni dei miei album: “Ricomincio da qui” e a “A sud di nessun nord”... e forse ci sarà qualche sorpresa: c’è l’America delle strade, dei bar senza neppure l’insegna al neon, delle mense per i poveri, e sono strade polverose, queste, dove quel tanto decantato “Sogno americano” non è mai arrivato - scrive ANTONIO PIGNATIELLO e aggiunge - Ogni pezzo è per i beautiful losers che camminano il mondo della notte e per quegli autori che hanno segnato la mia vita fatta di pellicole, frammenti di poesie e canzoni. Petali di parole sparse che muovono da Charles Bukowski a John Fante, da Pavese a Calvino, da Sepùlveda a Tabucchi...e ancora musiche che corrono lungo i binari della vita da Paolo Conte a Tom Waits, da Springsteen ai Gang, da De André a Dylan... Ogni nota mi ha segnato, a suo modo, lasciandomi una cicatrice sul volto, forse per non dimenticare chi sono o forse per ricordarmi la strada di casa.

Canzoni da portare nel taschino della giacca, canzoni con cui farsi un bicchiere, canzoni senza pretese: pochi colori, qualche ospite speciale, e dei buoni compagni di viaggio con cui iniziare un cammino che ci porterà fin oltre la frontiera, dove osano solo i folli, e dove l'alba non è più una scusa. Canzoni che, come la vita, appariranno dove meglio credono, sparse un po' qua e un po' là, ma per una notte, se vorrete, saprete dove trovarle. E speriamo che la fortuna, passandoci accanto, ci stringa la mano anche solo per un attimo.

La notte è una melodia silenziosa nascosta tra le stelle, dedicarle solo una poesia sarebbe troppo poco"