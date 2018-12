Antonio di Bella, far finta di volare sul palco del live club All'1&35circa

Antonio Di Bella Inizia a suonare il pianoforte a 6 anni, a 16 anni compone le sue prime canzoni, a 20 supera il test d'ammissione alla Civica Scuola Jazz di Milano dove studia pianoforte armonia e composizione, a 21 anni si innamora delle possibilità creative ed artistiche della Computer Music e non smette mai di scrivere. Finalmente a 40 anni, arriva il suo debutto discografico che presenterà giovedì 13 dicembre alle ore 21.30 al Live Music Club “All'1&35circa di Cantù. #farefintadivolare è il titolo dell'album di Antonio Di Bella, cantautore del panorama canturino con radici in Sicilia che al traguardo dei suoi 40 anni ha deciso di afferrare l’opportunità di portare la sua musica nei cuori delle persone. Durante la serata, insieme a Di Bella, presenteranno il loro nuovo disco altri due artisti siciliani come lui: Beatrice Campisi e Marco Corrao.

“Il mio - racconta Di Bella - è un percorso tortuoso e a volte inspiegabile. Ho sempre alternato l’attività musicale col lavoro e tante altre attività parallele come il volontariato e l’organizzazione di eventi. Insomma, mi piace darmi da fare e forse la sola musica non bastava a riempire l’enorme bisogno di creatività e amore che ho da quando sono nato. Ho sempre cercato nella musica qualcosa di profondo e di duraturo. La curiosità mi ha portato a sperimentare melodie e suoni sempre nuovi e accattivanti. La musica classica, il jazz e l'elettronica hanno fatto il resto. Il pianoforte è il mio compagno di avventura ed insieme a lui mi piace trovare idee e soluzioni che possono accompagnare i miei testi.“

Questo slancio Di Antonio Di Bella verso una nuova avventura tutta dedicata alla musica avviene questa estate durante il concorso del Premio Pigro dedicato al grande artista cantautore Ivan Graziani. Antonio partecipa al concorso un po’ per gioco, per passione e per provare sempre nuove emozioni e vince la finale che si terrà durante la settimana del Festival di Sanremo. Ma le occasioni non finiscono qui perché Antonio si iscrive al concorso di Casa Sanremo e ancora passa alle fasi finali che si terranno dal 24 al 27 gennaio 2019 sempre a Sanremo. Grandi impegni e grandi opportunità si presentano per Antonio che crede fortemente nella sua musica e desidera poter comporre e scrivere per tutti gli artisti che vorranno lavorare insieme a lui.

Ma questo non basta a Di Bella che di musica vuole vivere, ogni giorno. Insieme a sua moglie Nicoletta Fattobene decide di intraprendere un nuovo percorso per avvicinarsi sempre di più alle persone e scrivere ogni giorno qualcosa di nuovo, qualcosa che lascerà il segno.

“Scrivimi una canzone”, così si chiama questa nuova idea di Antonio e Nicoletta: “Vorrei raccontarvi un aneddoto che riguarda proprio la nostra idea. – spiega Antonio – Il grande attore Kevin Costner un giorno fu lasciato dalla sua fidanzata. Chiamò un suo caro amico che in tanti conosciamo, Jono Manson, per chiedergli come riconquistare questa donna. Jono gli consigliò di scrivere una canzone per lei. Fu così, grazie a questa canzone, che lui tornò insieme alla sua fidanzata e la sposò. Come Kevin Costner, tutti hanno bisogno di una spinta che li porti a dichiarare quello che provano per un’altra persona. Quante volte non si trovano le parole per esprimere un sentimento, non si trova il coraggio di lasciarsi andare. Con una canzone scritta apposta per una persona, puoi commuoverla, stravolgerla, lasciare un segno nel suo cuore. Un’amicizia, un amore di coppia, un legame tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, tra fratelli. Sono tutti legami che spesso hanno bisogno di comunicare in modo forte, incisivo, travolgente, stravagante per lasciare un segno che resta per sempre".