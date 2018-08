Antonello Venditti, concerto unplugged a Lugano

Il cantautore romano che in quasi cinquant’anni di carriera ha emozionato generazioni di appassionati mettendo in musica i suoi sentimenti, l’amore e le tematiche sociali e culturali dei nostri tempi, arriva al Palacongressi di Lugano il 7 novembre per un concerto straordinario dove ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, celebrando tutta la sua incredibile carriera. Tra i suoi innumerevoli successi, tutti da cantare, si ricordano “Amici Mai”, “Che fantastica storia è la vita”, “Grazie Roma”, “Notte prima degli esami”, “Lilly”, “Ci vorrebbe un amico”, “Sara”, “Sotto il segno dei pesci”, “Roma Capoccia” e tantissimi altri.