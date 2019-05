Alfredo Scogna & Friends all'Officina della Musica di Como

Un'altra serata speciale, domenica 12 maggio, a L’Officina della Musica di Como. Sul palco di via Giulini, alle 21, Alfredo Scogna in un live con le canzoni tratte dal suo repertorio precedute dalla presentazione del libro "Come fosse l'ultimo istante".

Allo show partecipano anche Gian Battista Galli dei Sulutumana e Piero Cassano dei Matia Bazar. Nel corso della serata dediche musicali ai grandi cantautori italiani: da De Gregori a De Andrè, da Guccini a Bennato. Un particolare momento dell'evento sarà poi dedicato a Ivan Graziani, col quale Scogna ha collaborato negli anni '90.

Infine, special guest, la cantautrice e violoncellista Simona Colonna.