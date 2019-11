Gli Aiòra portano in concerto il mito del vino e dell’altalena

Le altalene oscillano. Così come oscillano Francesca Arrigoni (voce) e Nadir Giori (contrabbasso). Due linee melodiche - senza tasti - che intrecciandosi, avvolgono, portano sù e giù; e nel farlo ti raccontano una storia, un mito, quello dell’altalena e il vino. Attraverso canzoni che scaldano il cuore, schioccano il palato, solleticano l’anima e profumano le orecchie, gli Aióra ci accompagnano in una “festa delle altalene” in cui l'anima dei Sulutumana, Nadir Giori, dondola note per la bella voce di Francesca Arrigoni. Sulle orme di Musica Nuda, il progetto musicale di Magoni e Spinetti, il duo debutta in concerto al Teatro Gruppo Popolare di Como sabato 16 novembre alle 21.

Le canzoni

Cara (Lucio Dalla)

Con Toda Palabra (Lhasa De Sela)

By My Husband (Nina Simone)

Stand By Me (Ben King)

Sympathique (Pink Martini)

Azzurro (Paolo Conte)

Lilac Wine (James H. Shelton)

Come As You Are (Kurt Cobain)

Profumo (Gianna Nannini)

You Can Leave Your Hat On (Randy Newman)

Dimmi (Galli Giori Andreotti - Sulutumana)

Amarsi Un Po’ (Battisti Mogol)

Testo

Il mito del vino e dell’altalena di Giuseppe Adducci