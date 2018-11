Live Club All'UnaeTrentacinqueCirca, Cisco a Cantù con "Adda venì baffone"

Una voce narrante, quella di Carlo Albè, il suono di due musicisti, Simone Copellini e Massimiliano Frignani, il canto di Cisco Bellotti vi accompagneranno nel mondo mitologico e retorico di Baffone. Siete pronti a riportare il calendario al 1992, anno d'inizio di Tangentopoli e di Mani Pulite, per fare un viaggio negli ultimi 25 anni di storia di questo "assurdo bel Paese"? Allora Cisco, Carlo, Simone e Max vi aspettano in giro per i teatri italiani per presentare questo nuovo lavoro fatto di canzoni e racconti. Adda venì baffone è un popolare detto napoletano che di sicuro avrete sentito dire almeno una volta nella vita. A Napoli si invoca il misterioso uomo baffuto per cercare di migliorare una situazione spiacevole. In qualsiasi contesto lo si usi “adda venì baffone” vuol dire una sola cosa: arriverà presto colui che metterà la situazione a posto.

I Modena City Ramblers hanno scritto la storia del folk rock italiano. Il loro cantante fino al 2005 era Stefano Bellotti, per tutti Cisco, un leader carismatico ha poi deciso di camminare da solo. Tra lo stupore dei fan che gridavano al tradimento e dei critici che sussurravano il fallimento, il "nuovo" Cisco si è subtio dismostrato un signor cantautore capace di scrivere belle canzoni, impegnate quanto basta per mantenere un filo conduttore con il passato. Nel 2006, La lunga notte è stao un ottimo esordio solista, una boccata d’ossigeno, un diamante in mezzo a tanto carbone. Successivamente sono arrivati Il mulo, Fuori i secondi, Matrimoni e funerali e nel 2016 I dinosauri (con Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani).

Nel 2014 Cisco ha pubblicato anche Oh Belli Ciao (Ecco perché ho lasciato i Modena City Ramblers) l'autobiografia romanzata scritta a quattro mani con l'amico Carlo Albè, il quale aveva già collaborato alla scrittura del testo del brano dedicato a Augusto Daolio contenuto nel già citato album Fuori i secondi. Il romanzo descrive il viaggio che porta Cisco verso Borgo Valsugana dove si svolge l'ultimo concerto con i Modena City Ramblers e raccoglie alcuni aneddoti riguardo ai 14 anni passati nel gruppo.