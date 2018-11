Gli ACC live a Cantù con il nuovo album Beautiful at Night

Arrivano venerdì 30 novembre a Cantù, sul palco del live club All'1&35circa, gli ACC (The Abbiati Cantarelli Conspiracy) nella loro ultima data full band per il 2018. Gruppo nato dall’amicizia e stima reciproca di Edward Abbiati (Lowlands, Dirty Devils) e Stiv Cantarelli (Satellite Inn, Silent Strangers, JD Hangover) conosciutisi nel 2010 quando erano sulla stessa etichetta Londinese “Stovepony”.

Una passione comune per i grandi gruppi di Minneapolis (Replacements, Husker Du, Soul Asylum) un costante amore per un certo Roots Rock (Uncle Tupelo, Steve Earle) li ha portati a registrare 10 brani con una band di amici: Joe Barreca (Mandolin’ Brothers e Dirty Devils) al basso e Antonio Perugini (Silent Strangers) alla batteria. Special Guest sul disco: alle tastiere il leggendario Chris Cacavas ex Green on Red, oggi in forza ai Dream Syndicate ed ex Dirty Devils con Ed e Joe.

Il concerto oltre che presentare il nuovo disco “Beautiful, at Night” (Self released) sarà un concentrato di Garage Rock a bassa fedeltà e di amore per la canzone d’autore americana e britannica. Non mancheranno accenni alla storia passata di Edward, con alcuni brani del repertorio dei Lowlands e dei Dirty Devils e di Stiv, dai Satellite Inn ai Silent Strangers. Il disco stampato in edizione limitata di sole 500 copie sarà disponibile al concerto.