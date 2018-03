Da New Orleans: Luke Winslow-King live a Cantù

Lunedì 12 marzo, sul palco del live club All'1&35circa di Cantù, arriverà da New Orleans Luke Winslow-King, accompagnato in questa occasione dal virtuoso chitarrista Roberto Luti. In questo suo primo tour in Italia, il bluesman americano presenterà le canzoni del suo ultimo lavoro I’m Glad Trouble Don’t Last Always. Polistrimentista, cantante e compositore, Luke sarà certamente una delle tante sorprese offerte dal cartellone dello storico locale dedicato al primo album di Vinicio Capossela.

Fedele allo spirito della Louisiana, il cantautore americano Luke Winslow-King è riuscito col tempo a creare un suo personale sound giocando con la passione per l’old time blues e per il ragtime, unendoli con il roots n’ roll contemporaneo. Ciò che incarna la musica di Luke è infatti a metà strada tra il nostalgico e il moderno, quasi un folk urbano, che si appropria di dinamiche sia gypsy-jazz che blues che pop. Conosciutissimo in Italia per la sua collaborazione con lo spettacolare chitarrista Roberto Luti, Luke Winslow-King approda nuovamente in terra italiana per una serie di date estive in cui promuoverà il nuovo cd “I’m Glad Troubles Don’t Always Last”, uscito nel 2016 per Bloodshot Records.