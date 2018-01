Omaggio a Pino Daniele al San Teodoro

Venerdì 5 gennaio, alle 21, il Teatro Comunale San Teodoro di Cantù presenta "Progetto Six - Omaggio a Pino Daniele", evento inserito nel cartellone di Mono.

I Mono Six sono un collettivo di artisti sapientemente selezionati dal Teatro San Teodoro per omaggiare Pino Daniele a tre anni dalla sua scomparsa. Un omaggio ad un artista trasversale e innovativo, che ha saputo portare la musica e il linguaggio partenopeo al grande pubblico pur mantenedo uno strettissimo legame con il suo territorio. Sul palco si esibiranno Emanuele Ammendola, Lara Molteni, Luca Endelli, Andrea Varolo, Alessandro Arban e Paolo Ghirimoldi.



Mono è un progetto del San Teodoro dedicato a quattro grandi artisti che hanno influenzato il sound, le carriere e le intenzioni di migliaia di musicisti. In questo progetto quattro collettivi ripercorreranno le carriere indelebili di questi autori rivedendo e personalizzando i brani che hanno scritto la storia della musica nazionale ed internazionale.



Info Tickets

biglietti@teatrosanteodoro.it

Biglietteria: lun/mar/giov dalle 17 alle 20; merc/ven dalle 10 alle 13

Info

maddalena.massafra@mondovisione.org | +39 3319780855