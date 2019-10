Si riaccendono le luci sul palco: All'1e35circa la musica torna a viaggiare

Venerdì 25 ottobre si inaugura la nuova stagione musicale del lve club All'1&35circa di Cantù con una grande festa insieme ai Fat Monkees e le onde sonore del loro garage surfin' rock. Insieme a loro ci saranno molti altri amici musicisti che scoprirete nel corso della serata.

Anche la domenica, dalle 17, diventa un giorno buono per trovarsi sul palco più cool della provincia di Como: il 27 ottobre super aperitivo con buffet; fantastico dj set electroswing di Missin Red.

Questo è solo un assaggio, presto tutto il programma live con Carlo Prandini e il suo staff a proporre come sempre grandi eventi musicali. Il club, che si è rinnovato con l'ingresso di nuovi e giovani collaboratori, entra in questa nuova stagione a far parte della famiglia Arci.