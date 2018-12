Il 18 dicembre concerto di Natale in Duomo a Como

Torna anche quest’anno, per la quarta edizione, il Grande Concerto di Natale, evento prestigioso offerto gratuitamente alla città. Un regalo a tutti i comaschi per augurare un Buon Natale in musica, offerto nell’ambito di Città dai Balocchi da Amici di Como e Consorzio Como Turistica con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, grazie alla disponibilità della Chiesa Cattedrale e alla collaborazione degli Alpini. Il Coro da Camera Hebel e I Pomeriggi Musicali saranno diretti da Alessandro Cadario, musicista dal gesto raffinato ed espressivo, che si distingue per la presenza carismatica e le sue interpretazioni meditate e convincenti, sia nel repertorio sinfonico sia in quello operistico. Ricco e variegato il programma musicale.