15 anni di 7grani and Friends allo Spazio Gloria di Como

Sabato 3 marzo, allo Spazio Gloria di Como, i 7grani festeggiano i loro primi 15 anni di storia insieme a grandi artisti e musicisti che in questi anni hanno condiviso con loro il palco e che hanno suonato nei loro album.



Chi ci sarà

Walter Maffei, Davide Laura, Baule dei suoni, Pauline Fazzioli, Luca De Alberti, Max Malavasi, Walking Ears, Francesco Amico, Mirko Chighine, Simone Peduzzi, Massimo Laura, Germano Lanzoni, Alessandra Alvaro, Ottavo Richter, Le Sballerine, Massimo Scoca, Gigi Miglio.

I 7grani

Gruppo musicale attivo dal 2003 e formato dai tre fratelli Settegrani, originari di Bizzarone: Fabrizio, Mauro e Flavio. Il primo album della band è A spasso coi tempi. La band sale alla ribalta l'anno seguente, quando, grazie a un'autopromozione via web, alcune canzoni tratte dall'album sono entrate in classifica o in rotazione radio in diversi stati esteri. Nell'estate del 2012 sono autori del tormentone Liberalasedia, canzone scritta per chiedere le dimissioni di Roberto Formigoni da presidente della Regione Lombardia. Nel 2013 pubblicano Neve diventeremo, un album dedicato alla memoria dell'Olocausto e della Resistenza, che contiene sia brani inediti, sia cover di canzoni già note come Auschwitz, La guerra di Piero e Gioia e rivoluzione, oltre all'omonimo singolo.