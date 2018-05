I 100 Cellos cercano ospitalità a Como

Dal 12 al 14 luglio, in occasione di uno degli appuntamenti più attesi del Festival Como Città della Musica, il Lario verrà conquistato da 100 violoncellisti che cercheranno alloggio in città, in alberghi e case che li ospiteranno, mentre un grande tendone trasformerà Piazza Verdi in una Osteria della Musica, grazie alla Cri di Lipomo, dove tutti quanti potranno pranzare e cenare insieme, pubblico e orchestrali. Loro sono i 100 Cellos, un formidabile ensemble fondato nel 2012 da Giovanni Sollima ed Enrico Mellox che raccoglie violoncellisti da tutto il mondo e chiunque sappia sperimentare la propria voglia di musica.

I musicisti cercano casa. Chi potrà offrire una sistemazione a uno dei 100 violoncellisti per 3 notti dal 12 al 15 luglio, potrà poi assistere al concerto di sabato 14 luglio in Arena gratuitamente.