10 giorni di New Orleans ad Ascona Jazz

Sarà il popolare bluesman svizzero Philipp Fankhauser ad aprirà Jazz Ascona con un concerto gratuito giovedì 21 giugno. Venerdì 22 giugno Paolo Tomelleri Big Band ricorderà lo storico concerto che Benny Goodman tenne nel 1938 alla Carnegie Hall di New York; domenica 24 giugno il trombettista ticinese Franco Ambrosetti ritirerà, a coronamento di una grande carriera internazionale, lo Swiss Jazz Award 2018; venerdì 29 giugno la cantante inglese Denise Gordon sarà l'attesa protagonista del tradizionale concerto di San Pietro e Paolo; sabato 30 giugno l'Ascona Jazz Award 2018 ricompenserà Bernard Pretty Purdie, maestro della batteria funk e soul. Non da ultimo Francesco Salvi presenterà in anteprima assoluta ad Ascona (il 29 e 30 giugno) il suo nuovo spettacolo fra umorismo e canzoni swing di grandi cantanti italo-americani intitolato "Louis Prima, Jimmy Durante, Salvi Dopo".

Uno dei principali eventi dedicati alla musica in Svizzera offre quindi dal 21 al 30 giugno 2018 un’entusiasmante “New Orleans Experience” con oltre 180 concerti, il meglio della produzione musicale della città del Delta e degustazioni di specialità culinarie della Louisiana.

Interessante come sempre anche la selezione di band da New Orleans, presenti in esclusiva al festival per 10 giorni. Fra i nomi più attesi Jeff Tyson & The Ka-Nection Band, la più popolare e longeva band di Bourbon Street; The Andrews Family Brass Band; la giovane cantante Meschiya Lake; la stella nascente Quiana Lynell, vincitrice nel 2017 del prestigioso Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition; la band del bassista Roland Guerin comprendente giovani musicisti di punta, come il trombettista Ashlin Parker o il pianista Kyle Roussel. E inoltre Altre presenze di rilievo comprendono il celebre sassofonista di James Brown Pee Wee Ellis; il chitarrista e cantante brasiliano di bossanova Luiz Meira (26-30.6); la giovane band newyorkese Bryan Carter & the Young Swangers (23.6-1.7); l’Afro Blues Project del musicista londinese Randolph Matthews (22-25.6), oltre naturalmente a molte band europee e svizzere.