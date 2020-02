All'1&35circa: in concerto ecco i Pitchtorch e i Five Quarters

Un diapason, una torcia che emana suoni radiosi. Questo è raffigurato nel logo di Pitchtorch, realizzato da Nazario Graziano.



Pitchtorch, in concerto sul palco del live club All'1&35circa venerdì 21 febbraio, alle 22, è il nuovo progetto che unisce per la prima volta tre musicisti dalle storie rilevanti e differenti alle spalle: il chitarrista, compositore e session player Mario Evangelista (già con The Gutbuckets e altre formazioni, oltre che autore di musiche per cortometraggi e pubblicità ed ex giornalista musicale), il bassista e contrabbassista Danilo Gallo (all'attivo anche con i Guano Padano, in compagnia di Alessandro “Asso” Stefana e Zeno De Rossi) e il batterista Marco Biagiotti (nelle fila del quartetto indie psych-pop The Vickers).



Mario Evangelista

voce, chitarre elettriche e acustiche, National Triolian, lap steel, harmonium, pianoforte, composizione

Danilo Gallo

Basso elettrico, contrabbasso, effetti

Marco Biagiotti

Batteria e percussioni

Sabato 22 febbraio, è invece il turno dei Five Quarters. Dopo l'avventura di XFactor, la giovanissima blues band comasca torna live sul palco di casa, con un nuovo spettacolare full band show. Storie nuove, solito groove. Don't miss it.