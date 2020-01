Como, boom di affitti brevi e B&B: Confcommercio organizza un corso

Non solo i classici hotel. Como, come altre città italiane, ha visto un fortissimo incremento della microricettività, dei B&B e degli agriturismi. Le sole CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) censite nella Provincia di Como hanno subito negli ultimi anni una crescita vertiginosa, passando dalle 1973 di gennaio 2019 alle 3120 dello scorso dicembre. Molti italiani infatti, hanno deciso di ritirare le loro case in vendita dal commercio, per cercare di valorizzarle e affittarle per brevi periodi, con la conseguente necessità di riqualificare gli immobili, per proporli nel modo migliore e farli emergere tra le varie proposte presenti sul mercato.

Ed è proprio a questo target che si rivolge il seminario organizzato da Confcommercio che si terrà a Como martedì 11 febbraio alle ore 14.00 presso la sede di Via Ballarini 12 ed è gratis per gli Associati in regola con la quota 2020. Il corso di Microricettività e l’Hotel Staging si propone di fornire ai partecipanti quelle nozioni di base per realizzare interventi di valorizzazione e preparazione delle proprie strutture ricettive.

«Non è infatti sufficiente rendere gli appartamenti strutture accoglienti con adeguati standard di qualità – afferma la Presidente del gruppo extralberghiero di Confcommercio Como Paola Gonella – ma occorre molto di più, a partire dalla loro perfetta gestione e promozione online».