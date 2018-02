Al via Como in Salute: "Mal di schiena ed ernia discale"

Mercoledì 14 febbraio, alle ore 17 in Pinacoteca,comincia la rassegna Como in Salute con il primo incontro sul mal di schiena e sull'ernia discale. Interverranno i neurochirurghi Silvio Domenico Bellocchi e Simone Sangiorgi, la terapista del dolore Gigliola Cerutti, il fisiatra Mario Cassi e il medico di famiglia Gianluigi Spata, moderati da Enrico Tallarita, fisiatra. L'ingresso è libero.

L'iniziativa, come anticipato in questo articolo, è stata organizzata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como in collaborazione con il Comune di Como ed è pensata come un ciclo di incontri divulgativi tenuti da medici e personale sanitario rivolti a tutti su temi di medicina generale e specialistica. I principali obiettivi sono informare sulle più comuni malattie e sui percorsi di diagnosi e cura, dialogare su tematiche mediche specialistiche utilizzando un linguaggio semplice e una forma chiara e divulgativa, avvicinare le strutture sanitarie del territorio ai cittadini, divulgare la cultura del conoscersi e conoscere il proprio organismo per adottare stili di vita di buona salute e prevenire le malattie.