Capodanno a Como: come arrivare e dove parcheggiare

Come annunciato dagli organizzatori, che dopo anni hanno preferito rinunciare alla musica con dj al Tempio Voltiano, il Capodanno della Città dei Balocchi sarà un momento adatto soprattutto alle famiglie che vogliono vivere il passaggio al 2018 in modo sereno e divertente, in una Como che il sito Booking indica come la meta turistica preferita della Lombardia, con il tutto esaurito nel 99% delle strutture turistiche, dato superiore anche a Milano.

Nella stupenda cornice offerta dal primo bacino del lago, l’arrivo del nuovo anno sarà quindi festeggiato con fuochi pirotecnici sull’acqua della durata di circa 30 minuti, accompagnati da musica diffusa a 180 gradi, motivo per cui sarà chiusa ai pedoni dalla mezzanotte del 31 fino alle 2 dell'1 gennaio. Lo show piro-musicale, orchestrato da Carola Monti e dalla storica Azienda Benassi, si potrà ammirare da quello straordinario palcoscenico naturale che va da Villa Olmo a Villa Geno, sia dalla riva che dalle colline circostanti, come ad esempio Brunate. La passeggiata Amici di Como resterà infatti aperta tutta notte proprio per permettere al pubblico una vista provilegiata.

Il lancio dei fuochi avverrà su una zattera posizionata a 250 circa metri dalla riva, limitando così l’impatto acustico per le zone del centro cittadino. I fuochi utilizzati sono prodotti a norme CEE con colori naturali e con involucri e residui biodegradabili. Lo spettacolo sarà accompagnato da una colonna sonora diffusa dalla diga forranea,

Si ricorda, infine, che è stato istituito in città il divieto di accendere botti e petardi a chi non ha licenza o autorizzazione per le manifestazioni pubbliche. Il divieto, dunque, è rivolto ai privati cittadini.

Come arrivare

Il consiglio è di arrivare a Como con largo anticipo, lasciare le auto in zone limitrofe per evitare ingorghi e complicazioni dovuti al confluire dei veicoli nei punti nevralgici della città. Queste le principali aree di sosta:

Parcheggio Arena via Bellini 21: aperto 24 ore su 24

Autosilo Valduce viale Lecco 9: aperto 24 ore su 24

Autosilo Centro Lago via Sant’Elia 6: aperto 24 ore su 24

Parcheggio Como San Giovanni via Venini: aperto 24 ore su 24

Parcheggio Quarto Ponte Viale Innocenzo: aperto 24 ore su 24

Ippocastano, via Aldo Moro 44: aperto 24 ore su 24

Autosilo via Castelnuovo: aperto 24 ore su 24

Autosilo di via Auguadri: accesso fino alle 03.00, uscita 24 ore su 24

Autobus di ASF e convogli di Trenitalia: seguiranno l’orario festivo, non sono previste corse aggiuntive