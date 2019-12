Como, piazza Grimoldi: il 6 dicembre si accende il grande albero di Natale

Anche quest'anno, in una nuova location - ma sempre in piazza Grimoldi - torna il grande albero di Natale della Città dei Balocchi che regalerà un'atmosfera suggestiva e terrà compagnia a cittadini e turisti per un mese esatto, dal 6 dicembre al 6 gennaio. Un abete alto oltre 18 metri, addobbato con migliaia di luci a led, rigorosamente a basso consumo energetico, sarà il centro ideale del festival di proiezioni architetturali che abbraccerà le piazze circostanti. Accensione alle 18.30.

Confermata la location dell’infopoint della manifestazione natalizia che vuole valorizzare il ruolo dello spazio informativo di piazza Grimoldi. Personale di Città dei Balocchi, affiancato da studenti di Fondazione Enaip Lombardia, che stanno frequentando i corsi turistico alberghieri, fornirà ai comaschi e ai turisti (anche in lingua inglese) tutte le informazioni legate non solo alla manifestazione, ma anche alle varie iniziative natalizie dislocate sul territorio.