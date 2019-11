Como Magic Light Festival, ecco tutti i monumenti e i palazzi illuminati

Il benvenuto ai visitatori di Como a Natale sarò dato da una grande proiezione luminosa sulla parete rocciosa sotto il Baradello. E’ la principale novità di questa edizione dell’ormai famosissimo festival di luci natalizie Magic Light Festival che dal 23 di novembre 2019 al 6 gennaio 2020 vedrà decine di animazioni luminose proiettate sui palazzi e monumenti.

Per le vie della città, a fare da fondale alle proiezioni architetturali, realizzate con il contributo di Amici di Como e di diverse aziende e realtà commerciali, saranno decine di angoli artistici: piazza Duomo con la cattedrale e il Broletto, via Plinio, piazza Grimoldi, Piazza Verdi, Piazza San Fedele, Piazza Volta, piazza Roma, Porta Torre Largo Miglio, e novità di questa edizione, la chiesa di San Donnino e la facciata dello Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Anche Palazzo Terragni diventerà il fondale di una delle illuminazioni della Città dei Balocchi, con un'animazione speciale di Made in MAARC (Museo Virtuale Astrattismo Architettura Razionalista Como - www.maarc.it), così come la chiesa parrocchiale Beata Vergine Immacolata di Ponte Chiasso, la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in Quarcino e il Santuario Sant'Antonio Abate ad Albate.