Grade evento live…in streaming: musicisti comaschi insieme contro il coronavirus

Preparatevi, finalmente, ad andare a un concerto lunedì 7 marzo alle 9 di sera? “Dove, se è tutto chiuso per il coronavirus”, direte voi. A casa vostra. Alcuni musicisti comaschi, e non solo, infatti hanno deciso di esibirsi da casa loro per intrattenere il pubblico che in queste settimane non ha possibilità di ascoltare musica live, ma anche per far sentire la voce di tutti quelli che lavorano nel settore spettacoli e stanno soffrendo enormemente a causa della manovre di contenimento del virus.

Tra le tante emergenze economiche causate dall’epidemia, quella che tocca il comparto dello spettacolo oltre a valere in termini di PIL, ricopre una grande importanza sociale ed emozionale, temi affatto trascurabili nelle nostre vite. “Noi ci siamo, fatevi trovare pronti, appena sarà possibile a sostenerci”, questo il messaggio di Sulutumana, 7grani, Five Quarters, Andrea Parodi, Zuin e molti altri.

Durante l’house concert Come Live i brani musicali saranno intervallati dalle voci di moltissimi operatori di musica dal vivo, persone e imprese che stanno pagando un prezzo altissimo in questi giorni. "Se la situazione che vieta le manifestazioni e gli spettacoli perdurerà oltre il 3 aprile - ci fanno sapere - alcuni saranno costretti a chiudere definitivamente e sarebbe una perdita enorme non solo in termini economici ma anche culturali, per di più in una città che ha più spazi culturali chiusi che aperti".

Sarà possibile ascoltare il concerto Como è Live grazie alla diretta Facebook su CiaoComo e su le tante pagine che in questi giorni hanno chiesto di poter trasmettere l'evento e così sostenere l'iniziativa.