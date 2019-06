Notti d'estate con i freschi cocktail del Lago di Como. Qual è il migliore?

Il primo Como Lake Cocktail Week si terrà dal 3 al 7 di luglio. Como si trasforma in un palcoscenico su cui si celebra l’Arte della Mixology e del Food Pairing. Un long weekend di Eventi, Tasting, e Masterclass che si snodano in un itinerario che coinvolge più di 30 Cocktail Bar sparsi per il centro storico, nei ristoranti e negli hotel di lusso che si affacciano sul Lago di Como.

Ogni Bartender ha creato per l’occasione un Signature Cocktail che omaggia il territorio comasco per sentori, ispirazioni e ingredienti. Un drink in Limited Edition, servito soltanto nei giorni dell’evento e accompagnato da un Food Pairing, un piatto, un finger food o un canapè, studiato con lo Chef e che parteciperà alla Competition che eleggerà il Best Cocktail on the Lake.

Cocktail Bar List

Mandarin Oriental, Lago di Como - Il Sereno - The Brothers Cafè - Bar delle Terme - Bargiuliani - Infinity Pool, Hotel Britannia - Blacket - Ristorante Da Pietro - Filario - Grand Hotel Tremezzo - Grand Hotel Villa Serbelloni - Fresco Cocktail Shop - Casa Aquadulza - Harry’s Bar - Hemingway Cocktail Bar - Posta Design Hotel - Figli dei Fiori Bistrot - Il Sorso Enoteca Winebar - Krudo - La Dispensa di Lugano - Hotel Bazzoni Cocktail Bar - Q Cafè - Sartoria Ciclistica - Sheraton Lake Como - Terrazza 241 Hilton - Una Finestra sul Lago - Villa Flori - Villa Lario - Lo Scalo - At Home - Vintage Jazz Cafè - Infinity Bar at Vista Palazzo.

Best Cocktail On the Lake

È la Cocktail Competition che mira a eleggere il miglior signature cocktail dell’evento, valutato sotto il profilo tecnico, estetico e sensoriale da un team di esperti bartender, brand ambassador e chef stellati oltre che dal pubblico, che sarà coinvolto condividendo sul proprio account Instagram il cocktail preferito utilizzando tag e hashtag della Como Lake Cocktail Week.

The Jury

Cinque saranno i criteri di valutazione dei giudici: presentazione e originalità, gusto e bilanciamento, decorazione, attinenza al tema (celebrazione del Lago di Como) e food pairing. Ad ogni criterio di valutazione sarà assegnato un punteggio da 0 a 10.

Cocktail Bar Tour in barca

A bordo dei taxi boat del Lago di Como, una cocktail experience che svela le location più belle del lago. Durante i giorni dell’evento si organizzano privatamente cocktail bar tour in barca per un massimo di 12 persone. Si parte poco prima del tramonto e si fa tappa in tre cocktail bar con accesso al lago per assaggiare signature cocktail e food pairing preparato dallo chef. Il tour può essere costruito secondo le esigenze degli ospiti. (Evento su prenotazione)