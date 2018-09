Torna in città il Como Lake Burlesque Festival

Dopo i grande successi delle precedenti edizioni, torna a Como Lake Burlesque Festival. Dal 13 al 16 settembre 2018 la città verrà trasformata: un’atmosfera vintage prenderà possesso della città, con ironia, glamour e seduzione, ospitando la quinta edizione di un festival internazionale di burlesque. Si partirà il giovedì sera con il “Great Opening Party” con l’animazione della ragazze della Champagne Academy of Burlesque Education e lo spettacolo di apertura con esibizioni di performer internazionali, durante la serata si potrà scatenare sulla pista da ballo con la musica delle nostre vintage dj. Sabato le performer provenienti da tutto il mondo si sfideranno per succedere alla favolosa Francine The Lucid Dream ed aggiudicarsi il titolo di “Reginetta del Lago”: la competizione avrà luogo il 15 settembre allo Spazio Gloria (in via Varesina 72) dove, la stessa notte ospiteremo il “Vintage Party” a ritmo di swing ed electroswing.

Durante i quattro giorni di festival la città ospiterà numerosi eventi in collaborazione con negozi, bar e club del centro, soprattutto venerdì 14 settembre con la manifestazione che rende unico al mondo il nostro festival: il “Burlesque in the City”. Ci sarà spazio anche per l’insegnamento: sabato e domenica alla Palestra Cento si potranno frequentare lezioni e workshop per tutti i livelli con le artiste internazionali del burlesque.Il festival vanta anche quest’anno prestigiose collaborazioni: la celeberrima Kitten De Ville, Grace Gotham (regina nel 2016 ed ora “ambasciatrice del Como Lake Burlesque Festival nel mondo”), Alan De Bevoise (boylesquer italiano), Lorenza Fruci (giornalista italiana autrice di diversi libri sul burlesque). Sul palco anche l’italiana Miss Sophie Champagne, performer e producer del festival. A presentare il festival l’attore comasco Stefano Annoni.