Babbo Natale è a Como: ecco dove incontrarlo durante la Città dei Balocchi

Quest’anno cambia la location in cui il Babbo Natale della Città dei Balocchi attenderà i piccoli per un dono e una foto ricordo il giorno della vigilia di Natale. L’appuntamento è nel cortile di Palazzo Cernezzi, dove ha sede il Comune di Como. Nello storico edificio di Via Vittorio Emanuele II si parte alle 15.00 con gli elfi pronti a consegnare i doni, fino ad averli esauriti, per salutare tutti alle 17.00. Anche quest’anno i regali saranno impacchettati dagli aiutanti che Babbo Natale ha scelto tra i ragazzi e i volontari del Centro di lavoro guidato de La Nostra Famiglia di via Zezio.

Gli eventi dei prossimi giorni

26 DICEMBRE

MAGO VALERY

ore 15.30 e 17.00 - Salone del Broletto

Numeri di magia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

TROFEO CITTA’ DEI BALOCCHI

Partenza dallo Stadio Sinigaglia ore 7.00

Trofeo Podistico Città dei Balocchi organizzato da Fiasp Italia in collaborazione con il Gruppo Podistico Camminatori Sant’Anna. Il ricavato delle quote di iscrizione verrà devoluto in beneficenza.

27- 28-29 DICEMBRE

CHE BEL PIANETA! Spettacolo di burattini

Salone del Broletto alle 16.00 e alle 17.00

Le stagioni cambiano: quali stratagemma troveranno Misultin e Toni perché il nostro pianeta torni a essere bello!

Variazione di orario per alcune attività

MERCATINO DI NATALE

Piazza Cavour - Via Plinio – Via Pretorio – Via Boldoni – Piazza Verdi

24 dicembre ore 10.00 – 20.00

25 dicembre chiuso

26 dicembre ore 10.00 – 20.00

BAITA DI BABBO NATALE

Giardini a lago

24 dicembre dalle 9.30 alle 22

25 dicembre aperto dalle 9.30 e a pranzo

26 dicembre dalle 9.30 alle 22

PISTA DEL GHIACCIO

Piazza Cavour

24 dicembre dalle 10 alle 23

25 dicembre dalle 15 alle 22

dal 26 al 30 dicembre dalle 10 alle 23

31 dicembre dalle 10 alle 22

1 gennaio dalle 12 alle 23

dal 2 al 6 gennaio dalle 10 alle 23

RUOTA PANORAMICA

Giardini a Lago

Dal 24 dicembre al 6 gennaio

dalle 10.30 alle 20.00

25 dicembre e 1 gennaio ore 14.30 – 19.30

31 dicembre fino alle 3 di notte

GIOSTRA DEL ‘700

Piazza Volta

Dal 24 dicembre al 6 gennaio

ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 20.00

25 dicembre ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 20.00

31 dicembre fino all’una di notte

TRENINO DEI BALOCCHI

Tutti i giorni ore 11.00 - 20.00

In caso di maltempo tutti gli orari potrebbero variare.