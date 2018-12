Como, viaggio nel borgo: esplorando le botteghe di Borgo Vico vecchia per raccontare “l’arte del fare”

Come si prepara la pasta a mano? Come si affila un coltello? Quali segreti si celano nella cucina di un pasticcere? Nell’atelier di un artista? Sullo scrittoio di un traduttore? Viaggio nel borgo è un itinerario alla scoperta delle botteghe e degli artigiani di Borgo Vico, una delle vie più antiche e più belle della città di Como.

Sabato 15 dicembre dalle 15.00 alle 18.30 potrete immergervi nell’atmosfera di un antico Borgo che, per l’occasione, aprirà le porte delle proprie botteghe e dei propri atelier a chi ne vorrà riscoprire i segreti ed il fascino.

Laboratori, piccole dimostrazioni pratiche, degustazioni ed una “galleria itinerante” lungo tutta la via, per raccontare “l’arte del fare”. Un’occasione per conoscere il mondo che si cela dietro a professioni antiche attraverso i racconti dei loro protagonisti.

Ad accogliere i “viaggiatori” per le festività natalizie è una grande proiezione sul muro tratta dal racconto “I viaggi di Gulliver” illustrato dell’artista Libico Maraja, comasco per adozione. Proprio come l’eroe della celeberrima storia, anche il visitatore può compiere una sorta di viaggio alla scoperta dei piccoli-grandi mondi che sono le botteghe della via.

Ogni negozio espone poi, nella propria vetrina, una delle illustrazioni di Maraja trasformando la strada in un grande libro da sfogliare a proprio piacimento. Ogni stampa è un pezzo unico per gentile concessione dell’Associazione Maraja. Si può scegliere di acquistarla o di indicare la preferita segnando il numero civico in cui è esposta nel sondaggio "LA BORGO VICO CHE VORREI".

L’evento è ideato e promosso dall’Associazione Borgovico Street ed è sostenuto grazie al Bando multimisura per le microimprese promosso dal DUC (Distretto Urbano del Commercio) del Comune di Como.