Incontro Community Asentiv a Orsenigo: gruppo per imprenditori che vogliono fare business

Prenderà il via ufficialmente il 23 maggio 2019 alla Cassinazza di Orsenigo la prima Community Asentiv comasca, che raggruppa imprenditori e professionisti uniti dal desiderio di collaborare e supportarsi a vicenda per realizzare i propri progetti imprenditoriali. A dare il "la" all'evento sarà Graziella Moschino, imprenditrice comasca.

Cos'è una Community Asentiv

E' un Mastermind Group protetto e riservato in cui imprenditori, professionisti, artigiani, artisti, scienziati, ricercatori e persone di ogni tipo ed interesse si supportano a vicenda per compiere la Vision e la Mission che hanno sviluppato nei percorsi formativi Asentiv o che hanno già definito, per ispirarsi a vicenda e crescere.

Il termine Master Mind fu coniato nel 1925 da Napoleon Hill in riferimento alle persone che si ritrovavano in gruppi con il desiderio di discutere in armonia e risolvere insieme i propri problemi, in pratica per portare avanti i propri progetti e le proprie attività. La cooperazione attraverso l’utilizzo dei gruppi Master Mind ha reso possibile il successo di alcuni personaggi noti come Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham, Bell, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, and Charles M. Schwab.

La Community Asentiv in provincia di Como

Attualmente, in provincia di Como, sono circa un ventina gli imprenditori che fanno parte del progetto e che hanno già partecipato a un percorso formativo dedicato, volto a far emergere la Persona imprenditore con il suo modo di essere e i suoi valori, elementi caratterizzanti del suo modo di fare impresa e della sua differenziazione come offerta di prodotto o servizio. Oggi più che mai è necessario conoscersi per trasmettere e comunicare la propria immagine con autenticità per riuscire a portare avanti le proprie aziende con soddisfazione e successo. Dalla condivisione delle criticità e dal parlare con persone che vivono le stesse situazioni nascono importanti idee utili per tutti per crescere insieme, migliorarsi e realizzare i propri sogni imprenditoriali.

Come dice Graziella Moschino: “Ogni giorno, nelle attività che svolgo legate al marketing, e alla comunicazione, e alla formazione sento sempre più preponderante il bisogno di ognuno di poter parlare e prima ancora di essere ascoltato. La Community Asentiv diventa il luogo dedicato per poter soddisfare questo bisogno e trasformarlo in energia nuova e buona per portare avanti le sfide imprenditoriali cui siamo sottoposti quotidianamente con le nostre aziende”.

I prossimi incontri

Il progetto si svilupperà anche in provincia di Lecco e Sondrio dove è già in programma un evento di presentazione in Valtellina il prossimo 4 giugno.

Per informazioni scrivere a graziella.moschino@asentiv.com.