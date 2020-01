Il Comics Contest di Olgiate comasco pensa all'ambiente

Fumetti e ambiente. Un tema molto caro soprattutto ai più giovani. Comics Contest è un concorso per fumetti realizzati da ragazzi fra i 13 e i 19 anni (dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado, alla classe quinta della scuola secondaria di secondo grado) promosso dal Comune di Olgiate Comasco che ha infatti come tema un chiaro avvertimento ecologico: “No Planet B”. Il premio è aperto a tutti i ragazzi nati tra il 2001 e il 2006

Come partecipare al concorso

Consegnare alla Biblioteca Comunale di Olgiate Comasco una busta chiusa con la dicitura esterna “Olgiate Comics Contest” e contenente, oltre alle tavole presentate, un busta più piccola sigillata, con un foglio con le generalità del partecipante (nome e cognome, data di nascita, indirizzo completo, telefono, email). Solo su richiesta dell’autore le tavole originali saranno restituite, una volta conclusa l’esposizione delle tavole e svolta la premiazione dei vincitori. Il concorso scade il 30 aprile 2020. La cerimonia di premiazione sarà sabato 16 maggio 2020 presso la Biblioteca Comunale di Olgiate Comasco.

Caratteristiche tecniche

Ogni fumetto deve essere composto da un minimo di 1 tavola a un massimo di 2 tavole. Le tavole devono essere in formato stampa A4 o A3 con il lato più lungo come altezza. Deve essere redatto in lingua italiana. La tecnica del fumetto è libera.



Licenze

Inviando il proprio fumetto al concorso, ogni partecipante autorizza il Comune di Olgiate Comasco a riprodurre, distribuire e creare prodotti derivati (accompagnati dal nome dell’autore) in qualsiasi medium e durante eventi pubblici o riservati alle scuole, compresa la mostra del concorso, senza compensi aggiuntivi per l’autore.

Tutte le opere pervenute saranno esposte in una mostra allestita in Biblioteca Comunale ad Olgiate Comasco dal 04/05/2020 al 16/05/2020

Criteri di selezione e valutazione

• qualità tecnica (punti da 1 a 10)

• capacità narrativa (punti da 1 a 10)

• originalità e valore artistico (punti da 1 a 10)

Giuria

La selezione del vincitore verrà effettuata da una giuria composta da rappresentanti del Comune di Olgiate Comasco, da esperti e dal noto fumettista Alessandro Piccinelli, il cui giudizio sarà insindacabile. La composizione della giuria verrà resa nota sul sito del Comune. E’ inoltre prevista una menzione speciale con un premio attribuito in base alle preferenze del pubblico che saranno espresse con votazione individuale e segreta durante l’esposizione delle opere in biblioteca.

Premi

Premio della Giuria: una sessione di lavoro con Alessandro Piccinelli presso la Biblioteca di Olgiate Comasco.

Menzione speciale (votazione del pubblico): un volume di pregio sulla storia e/o le tecniche del fumetto.

I premi non sono cumulabili. In caso di coincidenza tra i due vincitori, si premierà con la menzione speciale il secondo classificato nelle preferenze del pubblico I premi dovranno essere ritirati esclusivamente durante la premiazione. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: tel. 031/946388, e-mail: olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it