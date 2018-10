 I classici dentro e fuori il Bassone, alla Feltrinelli di Como  Il ritratto di Dorian Gray

“Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, grande classico della letteratura inglese, considerato il manifesto dell’Estetismo e pubblicato nel 1891 in Inghilterra, ci chiama in causa ancora oggi con le sue metafore e i suoi indimenticabili personaggi. Dopo la pubblicazione di questo romanzo, Oscar Wilde subì un processo per omosessualità e fu condannato a due anni di lavori forzati. Anche per questa privazione della libertà, la lettura proposta ai detenuti della Casa Circondariale di Como ha fatto scaturire riflessioni profonde e un acceso dibattito. Quanto conta l’immagine di sé? E la bellezza, come si può definire? Esistono i cattivi maestri? I loro commenti verranno, come sempre, condivisi con il pubblico della libreria venerdì 12 ottobre alle 18 per il ciclo I classici dentro e fuori il Bassone alla Feltrinelli di Como. Durante l'incontro verranno riportate le testimonianze di un gruppo di lettura formato da detenuti della Casa Circondariale “Il Bassone” di Como