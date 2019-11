La lunga mano della Città dei Balocchi arriva oltre frontiera: luci ed eventi anche a Chiasso

C'era anche il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni, alla presentazione ufficiale della ventiseiesima edizione della Città dei Balocchi, la kermesse che anima Como da fine novembre all'epifania. La presenza di Arrigoni è presto spiegata: quest'anno la manifestazione natalizia varcherà il confine italo-svizzera approdando nel cuore della vicina cittadina ticinese con luci ed eventi.

A dire il vero La Città dei Balocchi, qui tutto il programma, non si limiterà al centro di Como e a Chiasso ma animerà anche Cernobbio, Cantù, Villa Carlotta e Villa Balbianello. Ad ogni modo, per quanto riguarda il centro città non mancheranno le ormai tradizionali attrazioni, come il super mercatino di Natale (oltre cento casette per la vendita di prodotti alimentari e no) e la pista di pattinaggio su ghiaccio, per non parlare delle stupende proiezioni di luci in piazza e su monumenti, l'albero di Natale in piazza Grimoldi o la ruota panoramica ai giardini a lago..

Mercatini, luci e musica a Chiasso

I palazzi di Piazza Indipendenza a Chiasso saranno illuminati e diventeranno una tela di luci che che catapulterà il centro cittadino nella magica atmosfera natalizia dalle 17 a mezzanotte. In Corso San Gottardo, invece, dalle 10 alle 18 ci saranno bancarelle di ogni tipo e per l'occasione i negozi resteranno sempre aperti. In piazza Bernasconi alle ore 17 dell'8 dicembre sarà acceso l'albero di Natale. Il calendario degli eventi di Chiasso per le Feste, però, è molto più fitto e conta anche momenti musicali, come il contest unplugged dedicato a band e cantanti emergenti.

"Siamo stati noi a contattare gli organizzatori della Città dei Balocchi in virtù della loro esperienza e bravura - ha precisato il sindaco Arrigoni - e sebbene sappiamo che non potremo mai avere i il successo che ha Como abbiamo deciso che era giunto il momento di offrire anche noi qualcosa di speciale per il Natale".

A Cernobbio il super calendario dell'Avvento

Il Natale a Cernobbio quest'anno si caratterizza per la presenza del calendario dell'Avvento con 24 finestre sparse in tutta la città, dal centro storico alle frazioni, addobbate secondo il tema 2019 della Città dei Balocchi, vale a dire "Amiamo il Pianeta". Sul sito del Comune di Cernobbio sono disponibili il calendario completo degli eventi e la mappa del "calendario diffuso".

Natale a Cantù

Attrazione dedicata ai più piccoli e di sicuro successo è la Casa di Babbo Natale allestita a Villa Calvi. Qui tutti i dettagli.

Il 1 gennaio 2020 al Teatro San Teodoro si terrà alle ore 16.30 il concerto di Capodanno con la Como Lake Orchestra.

Villa Carlotta, tra eco-decorazioni e tisane

Tantissimi anche gli eventi organizzati a Villa Carlotta. Si va dalle eco-decorazioni natalizie (biglietti d'auguri, decorazioni per l'albero, ecc.) alla visita organizzata per il 7 deicembre ai giardini e alle serre. Non mancano eventi più insoliti e curiosi, come la degustazione di tisane guidata da un'esperta.