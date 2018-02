Como Città dei Balocchi, ecco la gallery dei vincitori del concorso fotografico

Sono stati proclamati i vincitori del Concorso Fotografico #BalocchiAmo dedicato ai tanti amatori che, ogni anno, incorniciano in una fotografia la magica atmosfera di Città dei Balocchi. Non è stato facile per la giuria - composta fra gli altri dai fotografi Luigi e Francesco Corbetta e Piero Vasconi - scegliere le opere migliori fra le circa 250 fotografie arrivate alla segreteria del concorso. Alla fine si è deciso di premiare chi meglio ha saputo intrepretare, sia con la padronanza della tecnica sia con la propria creatività, i due temi del contest:

Magic Light Festival

Mostra dei Presepi

I vincitori e i selezionati saranno premiati diventando protagonisti di una Mostra Fotografica che si svolgerà da sabato 17 febbraio a sabato 3 marzo presso lo studio fotografico di Francesco Corbetta, (via Rodari, Como). Al termine, gli autori potranno ritirare la loro fotografia presente in mostra. Inoltre, le stesse immagini saranno online sul sito www.cittadeibalocchi.it e sulla pagina Facebook e verranno pubblicate sul numero primaverile della rivista Magic Lake, in uscita nel mese di marzo 2018.

Ecco l’elenco dei vincitori e dei selezionati divisi per categorie:

SEZIONE MAGIC LIGHT FESTIVAL

1 classificato: Daniele Bollini

2 classificato ex aequo: Maurizio Moro e Michele Racha

3 classificato ex aequo: Edwin Rioveros e Monica Arnott

Foto selezionate dei seguenti autori:

Amelia Acquistapace –– Emilio Buzzella – Jimmy Carnevale – Marco Elli – Elena Galli – Maurizio Moro – Paolo Ortelli - Edwin Rioveros – Tatiana Tedone

SEZIONE MOSTRA DEI PRESEPI

1 classificato: Paolo Dassi

2 classificato: Luca Pirovano

3 classificato: Renato Cittadino

Nei prossimi giorni saranno proclamati da IgersComo anche i vincitori dei circa 300 scatti che hanno partecipato al concorso fotografico tramite #Instagram utilizzando l'hashtag #instabalocchiAmo.

