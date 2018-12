Como, Città dei Balocchi: quest'anno Babbo Natale arriva in piazza Verdi. Al Sociale i doni per i bambini

L’appuntamento più atteso da tutti i bambini di Como, l’arrivo di Babbo Natale della Città dei Balocchi, quest’anno torna al Teatro Sociale di Como. Diversamente da quanto comunicato in precedenza, l’evento previsto il 24 dicembre alle ore 16 non si svolgerà in Piazza Duomo, anche per evitare ulteriori assembramenti durante il weekend, ma in piazza Verdi.

Arrivato in piazza, Babbo Natale saluterà tutti i presenti e poi entrerà in teatro per distribuire i regali e accogliere i bambini che vorranno farsi fotografare con lui. Come ogni anno la voce di Città dei Balocchi sarà Giuseppe Rondinelli accompagnato dalla colonna sonora de La Scossa di Matteo Coppola.

I giocattoli sono stati donati da Gruppo Bennet, Chicco Artsana, Cosmint, Gruppo Bolton, Amici di Como, Consorzio Como Turistica, Ambrosoli caramelle. Come lo scorso anno, i regali sono stati impacchettati da speciali aiutanti di Babbo Natale, i ragazzi e i volontari del Centro di lavoro guidato de La Nostra Famiglia di via Zezio, a cui va il nostro ringraziamento.