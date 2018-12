Città dei Balocchi: in piazza del Duomo a Como arriva Babbo Natale

Babbo Natale arriverà quest’anno in piazza del Duomo con una sorpresa spettacolare e sarà un appuntamento imperdibile per tutti i bambini di Como, e non solo, con tante famiglie in piazza. E poi tutti diligentemente in fila per ricevere un dono dalle mani di Santa Claus. Anche quest’anno i regali che verranno distribuiti il pomeriggio della Vigilia saranno impacchettati da straordinari aiutanti di Babbo Natale, i ragazzi del centro diurno per persone con disabilità dell’associazione La Nostra Famiglia di Via Zezio. I giocattoli sono offerti da Bennet, Chicco, Bolton Alimentari, Cosmint, caramelle Ambrosoli e Amici di Como.