Città dei Balocchi: dal Magic Light ai mercatini, tutti gli eventi di Natale a Como

Ecco di seguito tutti gli eventi della Città dei Balocchi a Como, la kermesse natalizia diventata la più importante di Lombardia che si svolgerà a Como fino al 6 gennaio.

MAGIC LIGHT FESTIVAL

24 novembre – 6 gennaio – dalle ore 17.00

Grazie al Magic Light Festival, fiore all’occhiello della manifestazione, che veste la città di un abito luccicante, fiabesco e indimenticabile, Como viaggia nel mondo con gli scatti che quotidianamente vengono veicolati sul web attraverso i social media. Lontane dal poter essere definite come semplici luminarie di Natale, le proiezioni architetturali del Como Magic Light Festival, a cui fa da corollario il grande albero naturale di piazza Grimoldi, sono opere che si qualificano per l’alto valore scenografico e per i simboli concettuali. La città viene trasformata in una galleria en plein air e costituisce un elemento essenziale per veicolare turismo, cultura, eventi sociali nel periodo invernale, e l’effetto durante le serate è davvero incantevole.

Le sedi del Como Magic Light Festival sono: Piazza Duomo, Piazza Verdi, Piazza Grimoldi,

Piazza Roma, Via Fontana, Piazza Volta - “La luce di Volta illumina la seta”, Via Garibaldi, Lungolago Trieste, Porta Torre, Piazza San Fedele, Chiesa di Quarcino, Chiesa di Ponte Chiasso, chiesa di Sant’Antonio di Albate, Chiesa Beate Vergine di Loreto del Collegio Gallio, e la Casa del Fascio, realizzata grazie alla collaborazione di Made in MAARC (Museo Virtuale Astrattismo Architettura Razionalista Como - www.maarc.it).

LA LUCE DI VOLTA ILLUMINA LA SETA

Piazza Volta

24 novembre – 6 gennaio

Una delle novità di quest’anno del Magic Light Festival è il connubio tra luce e seta. Grazie alle proiezioni architetturali e ai video mapping sugli edifici, lo spettatore sarà avvolto in un tutt’uno con la piazza che per l’occasione diverrà una “piazza immersiva”. Protagonista il famoso concittadino Alessandro Volta che trasformerà la sua invenzione, la pila, nel mezzo di ricerca per ritrovare un antico tesoro, la seta. L’iniziativa è parte integrante del progetto di candidatura di Como a “Creative City Network Unesco” per la “Seta”.

GRANDE ALBERO DI LUCE

Piazza Grimoldi

Inaugurazione 6 dicembre ore 18.30 - Fino al 6 gennaio

Il tradizionale Albero di Natale torna ad arricchire di luce e magia il cuore della Città dei Balocchi, un imponente abete naturale, illuminato da migliaia di luci a led per regalare un’atmosfera suggestiva. Farà da contorno ai piedi dell’albero una schiera di angeli

L’inaugurazione è in programma giovedì 6 dicembre alle ore 18.30

IL LUNGOLAGO DI NATALE

Come già avvenuto nelle due precedenti edizioni, il tratto compreso tra Lungo Lario Trieste e il molo di Sant’Agostino sarà allestito con decorazioni luminose. Al termine di questa passeggiata di luce, un grande abete naturale, impreziosito da microluci a led, creerà una magica atmosfera.

MERCATINO DI NATALE

Piazza Cavour, via Plinio, via Pretorio, via Boldoni

24 novembre – 6 gennaio

Il Natale, con la sua atmosfera magica di luci e colori, ritorna a trasformare piazza Cavour e via Plinio nell’accogliente villaggio di casette in legno del Mercatino Natalizio della Città dei Balocchi, che quest’anno si estende anche in via Pretorio e via Boldoni. Entrato ormai fra le mete più famose del turismo invernale in tutta Europa, richiama a Como migliaia di visitatori incantati dall’atmosfera unica che si sprigiona dalle tradizionale e tipiche casette di legno dove gli espositori propongono specialità gastronomiche, oggettistica e idee regalo, con un’attenzione particolare per i prodotti a km0. Immancabili anche i numerosi punti ristoro e assaggio che offrono ai visitatori degustazioni di menu tipici, in linea con l’Anno del Cibo Italiano, dichiarato per il 2018 al fine di esaltare il patrimonio enogastronomico italiano e la cucina di qualità, rendendoli strumenti di scoperta di una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale. Fra i diversi punti di degustazione, uno in particolare sarà presente in piazza Verdi all’interno di una tensostruttura trasparente a cura di Ristorante Caffè Teatro. Orari del Mercatino di Natale: da domenica a giovedì ore 10.00 – 19.30. Venerdì e sabato ore 10.00 – 21.00, 25 dicembre chiuso -1 gennaio ore 12.00 – 19.30

PISTA DEL GHIACCIO

Piazza Cavour

24 novembre – 6 gennaio

Frequentatissima dagli appassionati di tutte le età, la pista di pattinaggio ogni giorno permetterà al pubblico, bambini, giovani e adulti, di divertirsi in modo sano. Sarà a disposizione anche un servizio di noleggio pattini anche per i bambini più piccoli che potranno avvalersi sulla pista di un amico delfino per imparare a muovere i primi passi sul ghiaccio. Come negli anni precedenti, l’impianto sarà gestito da personale qualificato e il ricavato, dedotti i costi di realizzazione e di gestione, verrà devoluto in beneficenza a Croce Azzurra Como Onlus.

Sabato e Festivi ore 10.00 – 23.00. Feriali ore 14.00 – 23.00. 25 dicembre ore 15.00 – 23.00

1 Gennaio ore 14.00 – 23.00. In caso di maltempo gli orari potranno variare

MOSTRA DEI PRESEPI

Chiesa di San Giacomo

8 dicembre - 6 gennaio - Ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00

Il presepe è una tradizione molto sentita e, naturalmente, Città dei balocchi è sempre lieta di dedicare un capitolo speciale alla rappresentazione della natività, vero fulcro di queste feste. Una tradizione antica che affonda le proprie radici nel Medioevo, con San Francesco, ma più viva che mai e che oggi, grazie alla creatività, si veste talora di nuovi materiali e forme, pur conservando il senso profondo originale. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con la Chiesa Cattedrale, con il sostegno di UniCredit. Tra gli artisti che espongono nella Chiesa di San Giacomo (professionisti, appassionati, singoli o associazioni) c’è chi ama rifarsi allo stile classico e chi invece predilige interpretazioni artistiche e personali. Una collaborazione importante quest’anno sarà con il Museo di San Pietroburgo da cui arriveranno alcuni presepi in mostra. L’inaugurazione è in programma l’8 dicembre alle ore 15.30 e sarà allietata dalle voci dei bambini della Scuola Infanzia Raschi.

STELLE SUL LAGO DI COMO – CHARITY DINNER

29 novembre ore 19.00

Battello Manzoni,

Viale Geno, pontile funicolare

Il 2018 è un anno speciale per la tradizione gastronomica e culinaria italiana. Infatti, i Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo lo hanno proclamato “Anno nazionale del cibo italiano”. In occasione dei suoi 25 anni e per celebrare la tradizione gastronomica del territorio, Città dei Balocchi dedica uno spazio al food nel segno della solidarietà. Grazie a un progetto che coinvolge fra l’altro illustri chef insigniti della Stella Michelin, Mauro Elli - Il Cantuccio; Edoardo Fumagalli - Locanda del Notaio a Pellio; Stefano Masanti - Il Cantinone a Madesimo; Gianni Tarabini - La Preséf Mantello, oltre al Barmanager Marco Gheza dell’Hotel Sereno di Torno, con il coordinamento di Federico Beretta, Feel a Como, l’alta cucina sarà al servizio della solidarietà e della tradizione. Tema della cena “stellata” sarà il cibo inteso come ricchezza e risorsa del territorio che diventerà protagonista di un charity event, offrendo l’occasione di assaggiare prodotti tipici locali, in una nuova versione gourmet. Gli chef stellati delizieranno gli ospiti con il meglio della loro arte culinaria che avrà quindi come comune denominatore la territorialità, accompagnando il cibo con il vino appartenente ad aziende vinicole della zona Il risultato è una cucina aperta, appassionata, attenta, curata che mira a regalare agli ospiti momenti di benessere. Come detto, la serata avrà un fine solidale, in sintonia con il tema del dono: il ricavato della cena, dedotti i costi di realizzazione, sarà devoluto a La Nostra Famiglia.

GRANDE CONCERTO DI NATALE

Chiesa Cattedrale

18 dicembre ore 21.15

Torna anche quest’anno, per la quarta edizione, il Grande Concerto di Natale, evento prestigioso offerto gratuitamente alla città. Un regalo a tutti i comaschi per augurare un Buon Natale in musica, grazie al contributo di Regione Lombardia e alla disponibilità della Chiesa Cattedrale. Sarà protagonista una delle principali orchestre italiane che ha al suo attivo esibizioni in teatri di tradizione di tutta la penisola, I Pomeriggi Musicali. Ad accompagnare l’orchestra sarà il Coro da camera Hebel. Arpa, Federica Sainaghi. La direzione è affidata al maestro Alessandro Cadario, musicista dal gesto raffinato ed espressivo, che si distingue per la presenza carismatica e le sue interpretazioni meditate e convincenti, sia nel repertorio sinfonico sia in quello operistico.

Ricco e variegato il programma musicale:

• E. Grieg - Holberg Suite op. 40

• C. Debussy - Danses sacrée et profane per arpa e orchestra

• David Lang - Just (after song of songs)

• Tradizionale irlandese - Angelus ad virginem (Arr. D. Willcocks)

• Alexsandr Grečaninov - da Snowflakes, Op 47

• Alessandro Cadario - Nieve su una poesia di F. G. Lorca

• Franz Gruber - Silent Night (Arr. A. Cadario)

• Jhon Rutter - Star Carol

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Teatro Sociale

5 dicembre ore 21.00

La prestigiosa Banda musicale della Polizia di Stato sarà presente a Como nell’ambito di Città dei Balocchi. Da oltre 80 anni, è un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all'estero. Composta da musicisti provenienti dai più famosi conservatori, partecipa alle celebrazioni pubbliche più importanti, e si esibisce nei più celebri teatri e nelle piazze italiane e del mondo. Con un vasto repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea, la Banda contribuisce ad avvicinare i cittadini, attraverso la musica, al concetto di "polizia di prossimità". Il programma prevede musiche di Rossini, Piazzolla, Cohen, Morricone, Novaro.

L’ELISIR D’AMORE

Pene di cuore del coniglio Nemorino

Teatro Sociale

2 dicembre - due repliche ore 15.30 e 17.30

Ingresso gratuito su prenotazione alla biglietteria del teatro

Spettacolo teatrale musicale - Opera Kids – XI edizione, tratto da “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, drammaturgia musicale Federica Falasconi, ideazione Luana Gramegna, Francesco Givone. Adina legge un libro, una bellissima storia d’amore, quella di Tristano ed Isotta, amore reso possibile da una pozione magica, da un Elisir appunto. Ascoltando la lettura, Nemorino viene a conoscenza della possibilità di far innamorare di sé la persona che ama.

CARO BABBO NATALE

Spazio Natta

8 - 24 dicembre - Ore 10.00 – 12.30 e 15.30 – 18.00

Babbo Natale moltiplicato per centinaia di volte: quest’anno Comocuore ha deciso di fare le cose in grande e in prospettiva natalizia ha dato vita alla terza edizione di “Caro Babbo Natale”, la mostra che si svilupperà all’interno dello Spazio Natta di via Natta con l’esposizione di circa 500 statuine dedicate a Babbo Natale e un numero imprecisato di presepi. Parallelamente verranno organizzati eventi collaterali per intrattenere il pubblico, e in particolare i bambini che visiteranno la rassegna. Grazie dunque all’aiuto fondamentale di Federica Frigerio, Carlo Bertani e Maria Bettoni Terragni (i collezionisti che hanno accettato di buon grado l’invito) la mostra si annuncia piena di fascino e di attrattiva non solo per i bambini. E proprio per cercare di catturare l’attenzione di tutti, Comocuore e Consorzio Como Turistica hanno messo a punto una serie di eventi collaterali sempre nel segno di Babbo Natale. La mostra, infatti, sarà visitata dagli alunni delle scuole. Nel giardino prospiciente lo Spazio Natta, inoltre, verrà allestito un “bosco incantato” con alberi, slitte e animali per creare una magica atmosfera natalizia. Sempre nello stesso giardino verrà anche posizionata la cassetta delle letterine per Babbo Natale dentro la quale ogni bambino potrà infilare la sua letterina già preparata a casa, oppure potrà scriverne una al momento su un foglio realizzato per l’occasione (con tanto di timbro speciale) da parte dell’associazione. Nei fine settimana di apertura della mostra (8-9 e 15-16 dicembre) oltre che nei giorni 22 e 23 dicembre è prevista la presenza di un Babbo Natale in carne ed ossa che racconterà fiabe di carattere natalizio ai bambini che con i loro genitori visiteranno la mostra.

60 + 1 - STORIE DI OGGETTI PER LA FAMIGLIA DI IERI OGGI E DOMANI

Una mostra celebra i 60 anni di Chicco

Palazzo del Broletto, 8 dicembre – 5 gennaio

Un viaggio nel tempo fatto di tenerezza e sorpresa, di innovazioni e curiosità, per conoscere, un poco di più, il brand icona del mondo dell’infanzia, che da sessant’anni accompagna le famiglie nella straordinaria avventura del crescere. Protagonisti saranno gli oggetti di produzione industriale. Sono entrati nelle case di generazioni di italiani, hanno fatto la storia, plasmato un immaginario, segnato le tappe del progresso tecnologico e, soprattutto, accompagnato la più delicata e forte tra le storie d’amore, quella tra genitori e figli. Per la prima volta escono dall’archivio storico di Chicco,

un tesoro di cultura d’impresa finora non accessibile al pubblico. Oggetti che raccontano storie. La storia di Chicco innanzitutto, ma anche le storie delle famiglie che li hanno utilizzati nelle loro case. In mostra saranno esposti 60 oggetti per raccontare i primi sessanta anni di Chicco. I giocattoli hanno un fascino del tutto particolare, come la Casina delle Api, uno tra i primi giocattoli sviluppati e prodotti da Chicco: un variopinto gruppo di piccole api in volo che danzano sopra la culla al suono di una dolce musica che ha ancora la capacità di richiamare i ricordi più belli della nostra infanzia. Altri giocattoli, invece, sono stati grandi compagni di avventura per i bambini, come il Chicco Rodeo, perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Una speciale attenzione è rivolta ai più piccoli. A guidarli al meglio alla scoperta degli oggetti in mostra sarà la mappa di una caccia al tesoro che verrà consegnata ad ogni bambino. La mostra diventa, così, un gioco e uno spazio dove i bambini possono allo stesso tempo divertirsi e imparare. Tutti i sabati e le domeniche alle ore 17 un animatore museale guiderà i bambini e le famiglie alla scoperta del tesoro delle api.

Orari dal 6 al 23 dicembre - sabato e domenica: 10.30-12.30 e 15-19. Dal martedì al venerdì: 15-19

Orari dal 27 dicembre al 5 gennaio - dal martedì alla domenica: 10.30-12.30 e 15-19

Lunedì 26 dicembre e Martedì 1 gennaio: 15-19. Chiuso il lunedì e domenica 25 dicembre

NATALE IN CASA GIOVIO, LA VERA STORIA DEL CAVAL DONATO

Museo Giovio

8 dicembre - 30 dicembre

Per il secondo anno consecutivo i destrieri del Museo del Cavallo Giocattolo torneranno ad abitare le preziose stanze e i cortili del museo archeologico della città, un tempo casa della famiglia Giovio. In questa XXV edizione di Como Città dei Balocchi, i veri protagonisti saranno i cavalli giocattolo giunti nella collezione del Museo tramite donazione. La collezione del Museo infatti cresce costantemente grazie all’affetto dei suoi visitatori, e dal 2000, anno dell’apertura, il numero dei cavalli esposti è quasi che raddoppiato. In 18 anni non sono mancati doni particolarmente preziosi e unici, ma, come suggerisce l’antico proverbio “a caval donato non si guarda in bocca”, tutti i cavalli giocattolo sono doni graditi e il Museo è onorato di ricevere oggetti così ricchi di affetto e ricordi. Alcuni, seppur a un primo sguardo possono sembrare di poco valore per dimensioni, materiali o stato di conservazione, trasmettono l’enorme valore affettivo che racchiudono in sé. Bertin, Valdo, Las Tunas, Zaccheo, Marino, Roberto, Paolo Natalino e tanti altri amici non vedono l’ora di raccontare a tutti i bambini la loro storia. Ogni cavallino è come un nonno che racconta favole e ne ha sempre una nuova da raccontare. Raccontano di sé, dell’azienda o di chi con amore l’ha prodotto, raccontano la storia di una nazione, del legame che si è creato con chi ci ha giocato. Raccontano di famiglie. Ma il Natale in casa Giovio è molto altro ancora. È una giostra dal sapore antico, sono spettacoli teatrali, laboratori creativi, concerti, racconti e tantissime altre sorprese per tutti i bambini. Tutti i giorni: Ore 15.30 visita narrata. Ore 16.00 laboratorio creativo. Ore 16.45 spettacolo teatrale Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Dall’8 al 23 dicembre - sabato e domenica: 10.30-12.30 e 15-18

Dal 27 al 30 dicembre – tutti i giorni: 10.30-12.30 e 15-18

Chiuso il lunedì e il 24-25-26 dicembre

IL BATTELLO DEI SAPORI & DEI MESTIERI

Ex Passeggiata Amici di Como

7-10 dicembre

Grazie alla disponibilità della Navigazione Lago di Como, alla Città dei Balocchi sarà presente la motonave Manzoni, varata nel 1956 e recentemente sottoposta a un’attenta opera di restauro. A bordo ospiterà diverse attività.

• Baking Show

La Fondazione Enaip Lombardia, presente sul territorio con i centri servizi formativi e di orientamento di Como e Cantù, fortemente radicati nelle tradizioni produttive e nella storia sociale e culturale delle rispettive comunità. La filosofia formativa di Enaip punta ad aiutare le persone, in particolare i giovani, a essere protagoniste del proprio cambiamento. Ed è nel territorio, come è ben visibile nella “Città dei Balocchi”, che nascono occasioni e stimoli che completano operativamente le professionalità. Saranno proposti laboratori creativi con pasta di pane per bambini e … nonni; dimostrazioni per Il dolce del Natale e per decorare i biscotti per l’albero di Natale e si parlerà anche dei dolci comaschi.

• Pizzi, Cuori & Merletti

Dal 7 al 10 dicembre, verrà proposta una dimostrazione della lavorazione del pizzo di Cantù a cura delle Merlettaie della Cooperativa Produzione Merletti, che per il 25esimo anniversario di Città dei Balocchi, hanno preparato un disegno speciale a forma di cuore. Una lavorazione tradizionale che si tramanda tuttora di generazione in generazione grazie alla Cooperativa, attiva dal 1920, che ha mantenuto fino ad oggi questa antica arte del ricamo a mano.

• Letture Sul Battello

Dal 7 al 9 dicembre ABIO – quest’anno insignita dell’Abbondino d’Oro - sarà presente a bordo della Motonave Manzoni per regalare ai bambini momenti fiabeschi. Le volontarie dell’associazione comasca interpreteranno storie natalizie, e non solo, nello splendido panorama del primo bacino del lago di Como.

NATALE IN DIVISA

24 novembre – 6 gennaio

Educare i bambini all’assunzione delle responsabilità richiede impegno e capacità di saper orientare senza essere impositivi e direttivi. Grazie all’attività di Educazione Civica proposta gratuitamente nell’ambito di Como Città dei Balocchi, i più giovani vengono educati, attraverso il gioco, al rispetto reciproco, stimolando valori importanti come l’onestà, la coscienza di sé e degli altri, la pace, l’ecologia. Diventeranno per un giorno piccoli agenti delle forze dell’ordine imparando in modo divertente a diventare i responsabili cittadini di domani, insieme a Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato, Polizia Locale, Protezione Civile e Polizia Stradale e per la prima volta l’Associazione Carabinieri in congedo.

• Carabinieri - 9, 15, 23, 30 dicembre e 5 gennaio - Piazza Volta

• Polizia di Stato - 2, 8, 16 dicembre, 6 gennaio - Piazza Volta

• Polizia Stradale – 24 e 25 novembre - Via Maestri Comacini

• Polizia Locale e Protezione Civile – 15, 16 dicembre - Piazza Cavour

• Polizia Penitenziaria – 1,2, 8, 9 dicembre - Via Maestri Comacini

• Vigili del Fuoco – 15, 16 dicembre – Piazza Verdi

• Associazione Carabinieri in congedo 22, 23 dicembre – Via Maestri Cumacini

IL PALIO DI NATALE

Palazzo del Broletto

1 e 2 dicembre, sabato ore 14.00 – 18.00, domenica ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00

Nell’antico Palazzo del Broletto si respira per due giorni aria di Medioevo con i volontari del Palio del Baradello che propongono una serie di attività per i bambini ispirate all’epoca di Federico Barbarossa. Grazie alla presenza di alcuni figuranti che impersonano l’imperatore e l’imperatrice, il frate, lo scribacchino e tanti altri personaggi, i partecipanti potranno vivere un momento particolarmente suggestivo: l’investitura, da cui ogni bambino uscirà cavaliere e ogni bambina dama. Ci saranno poi numerosi laboratori creativi per divertire bambini di tutte le età.

GHIRICORO

Musica sotto l’albero - Piazza Grimoldi

15, 22 e 26 dicembre dalle ore 16.00

Il coro Ghiricoro canterà ai piedi del grande albero di Natale per contribuire a creare la calda e tipica atmosfera natalizia nel centro della città, illuminata dalle scenografie del Como Magic Light Festival. Il progetto corale del Ghiricoro, fin dal principio, è quello di proporre un repertorio che spazi dal vocal-pop al gospel, ma con accenni anche alla musica sacra e rinascimentale. Sarà quindi possibile apprezzare cover di brani tratti dai più famosi musical di Andrew Lloyd Webber, e di autori come Queen o The Mamas & the Papas, fino ad antichi canti del 1500

FUORIDALCORO

Musica sotto l’albero - Piazza Grimoldi

23 dicembre dalla ore 16.00

Il gruppo vocale Fuoridalcoro nasce nel 2006 dall’idea di alcuni amici amanti del canto e della musica corale. Fin da subito emerge la volontà di proporre un repertorio esclusivamente a cappella, senza l’utilizzo di strumenti o di basi di accompagnamento. Il repertorio per il Natale 2018 spazia dalle carol inglesi alle melodie irlandesi, dagli spiritual agli arrangiamenti moderni.

NATALE ALLINCIRCO

Artisti di strada

8 e 16 dicembre - Via Garibaldi e piazza Grimoldi ore 16.00 e 17.45

29 dicembre - Piazza Grimoldi ore 16.00 e 17.45

Inizia un’avventura che porterà alla formazione della prima famiglia circense di Como. Adulti e bambini verranno coinvolti testando le proprie abilità in giochi di acrobatica, clownerie e giocoleria. Prove di equilibrio e coraggio porteranno solo i più temerari. E poi un Clown, una valigia e tante sorprese, in uno spettacolo in cui il pubblico sarà fortemente coinvolto, non solo come spettatore, ma anche come protagonista in una battaglia a colpi di piatti... e risate! Improvvisazione, interazione e comicità per un risultato esilarante.

WINDS OF CHRISTMAS

Venerdì 14 dicembre - via Plinio e piazza Grimoldi ore 15.00

Nell’ambito della 25° edizione della Città dei Balocchi gli alunni della Scuola Secondaria “G.

Parini”, diretti da professori di musica si esibiranno in una performace coinvolgente. A partire dalla mattina rappresentanti dell’Istituto Como Centro saranno presenti nella casetta della solidarietà posizionata in via Plinio e dal pomeriggio i giovani musicisti si esibiranno nella zona di piazza Grimoldi con un repertorio natalizio e della cultura popolare di tutto il mondo. I Gruppi coinvolti saranno “Street Music Trumpets”, “Sax Mates”, “Klarinettenbaum”, “Los Pifferos” accompagnati da un piccolo coro delle scuole primarie

MAGO VALERY

16 e 29 dicembre – ore 16.45

Museo Giovio

Natale è un mondo magico e con il mago Valery la magia raddoppia. Appuntamento da non perdere fra numeri di prestidigitazione, incredibili apparizioni, sparizioni e tante altre piccole magie. Una valigetta, una bacchetta, un cappello, un mazzo di carte…ecco il mago Valery, il re dei maghi!

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili!

RIVAROSSI & ALTRI BALOCCHI

Centro Pastorale Cardinal Ferrari, 15-16 dicembre,

Liceo Gallio 22-23 dicembre

Sabato ore 14.00 – 18.00, domenica 9.00 – 18.00

Ritorna la gettonatissima mostra di modellismo ferroviario, navale ed aeronautico con plastici funzionanti, realizzata in collaborazione con l’associazione COMOinTRENO, la quale si occupa di ferrovie reali ed in scala ed è affiliata alla Federazione Italiana Modellismo Ferroviario (FIMF). L’edizione 2018 del simpatico evento è ospitata in una doppia location. Nel primo fine settimana al Centro Cardinal Ferrari e nel secondo al Liceo Gallio. Gli appassionati, grandi e piccini, non potranno mancare il 15 e 16 dicembre quando torna il grande plastico in scala HO del gruppo “AMICIdelTRENO Bollate” e la mostra di modellini di treni e mezzi militari in collaborazione con Model Navi Lario e Gruppo Modellistico Pro Loco Giussano. Si rinnova anche il concorso di modellismo “Alessandro Civelli – Rivarossi Revival” giunto alla quarta edizione. In particolare la domenica 16 si svolgerà, alle 15.30 in anteprima nazionale la presentazione del nuovo libro “Rivarossi: I Treni, La Storia” dell’esperto nazionale Giorgio Giuliani e alle ore 17.00 la premiazione del concorso. Il 22 e 23 dicembre, per la prima volta al Collegio Gallio, una “due giorni” dedicata ai mattoncini LEGO®, nella quale si potranno ammirare trenini e città realizzati con i famosi elementi componibili e dove sarà anche possibile per i più piccoli creare direttamente le loro invenzioni con una “montagna” di mattoncini a loro disposizione grazie alla presenza dell’associazione Italian LEGO® Users Group. Saranno anche esposti pannelli fotografici dedicati a “Divina Commedia” e “Promessi Sposi” realizzati sempre con soggetti LEGO®.

MARIO RUMI E IL DONO DELL’ACQUA ALL’AFRICA

24 novembre - 31 gennaio

Famiglia Comasca, Via Bonanomi, 5

La Famiglia Comasca, storica associazione cittadina che da anni è impegnata nella promozione del territorio e di tutte le sue eccellenze, il 24 novembre aprirà le porte della sua sede a una mostra dedicata a Manuel Rumi. Per chi non conoscesse la sua storia, Manuel partì per un viaggio in terra africana per la traversata del deserto del Sahara. Purtroppo dal quell’avventura non torno più. I suoi genitori partirono per un lungo viaggio nel deserto alla ricerca del corpo del figlio che, abbandonato il gruppo con il quale stava viaggiando, aveva deciso di addentrarsi in solitaria nel difficile percorso attraverso l’arrida terra desertica e lo trovarono accanto ad un albero. Certi che il figlio fosse morto di sete, decisero di impegnarsi nella costruzione di pozzi d’acqua per gli abitanti di tanti villaggi africani. Da qui la costruzione di oltre 200 pozzi in circa 10 anni di attività dell’associazione creata in ricordo del figlio. La mostra sarà dedicata alla dedizione di Mario Rumi, padre di Manuel scomparso qualche anno fa, che ha voluto fortemente impegnarsi per mantenere vivo il ricordo del figlio ma anche per sottolineare l’importanza della solidarietà. L’esposizione presenterà moltissime foto scattate da Mario durante i suoi soggiorni africani, offrendo al visitatore un viaggio trasversale in quella terra, ma raccoglierà anche molti documenti come lettere e riconoscimenti raccolti in questi anni.

INBOOK – LIBRI PER TUTTI

Biblioteca comunale

12-13 dicembre, dalle ore 15.00

La mostra “Libri per tutti” intende sensibilizzare il territorio sull’importanza dell’esposizione precoce alla lettura ad alta voce di libri in simboli (inbook), sia per bambini con disabilità della comunicazione che per tutti i loro coetanei. Gli inbook sono libri tradotti in simboli a partire da libri di letteratura per l’infanzia. Nel giro di poco tempo sono divenuti strumenti per tutti i bambini in età prescolare e in particolare per quei bambini che possono avere bisogno di una maggiore quantità e qualità di esposizione linguistica come i bambini migranti o bambini con ritardo del linguaggi. Si sono diffusi nelle biblioteche, nelle case e negli ospedali, attraverso laboratori ed altri momenti di animazione. A cura di Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico UONPIA – Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, in collaborazione con ASST-LARIANA

TROFEO CITTA’ DEI BALOCCHI

Partenza Stadio G. Sinigaglia

26 dicembre, ore 7.30

In collaborazione con il Gruppo Podistico Camminatori Sant’Anna e con la FIASP Italia, Federazione che opera su tutto il territorio nazionale con speciale prevalenza delle Regioni del Nord Italia, sarà proposto il “Trofeo Podistico Città dei Balocchi”, manifestazione podistica non competitiva il cui ricavato, dalle quote di iscrizione, verrà devoluto in beneficenza da Fiasp Italia, organizzatore dell’evento. Con questa iniziativa si vuole promuovere, attraverso una manifestazione non competitiva, uno sport sano. Allo stesso tempo, l’appuntamento rappresenta un importante momento di aggregazione per le famiglie, lungo un percorso che offre alcuni dei panorami più belli della città e del lago.

ARRIVA BABBO NATALE

Piazza Duomo, 24 dicembre, ore 16

Babbo Natale arriverà quest’anno con una sorpresa spettacolare e sarà un appuntamento imperdibile per tutti i bambini di Como, e non solo, con tanti bambini e famiglie in piazza. E poi tutti diligentemente in fila per ricevere un dono dalle mani di Santa Claus. Anche quest’anno i regali che verranno distribuiti il pomeriggio della Vigilia saranno impacchettati da straordinari aiutanti di Babbo Natale, i ragazzi del centro diurno per persone con disabilità dell’associazione La Nostra Famiglia di Via Zezio. I giocattoli sono offerti da Bennet, Chicco, Bolton Alimentari, Cosmint, caramelle Ambrosoli e Amici di Como.

CAPODANNO SUL LAGO

Primo bacino del lago, 31 dicembre

La festa di Capodanno sarà un momento adatto soprattutto alle famiglie che vogliono vivere il passaggio al nuovo anno in modo sereno e tranquillo, ma anche divertente. La mezzanotte verrà festeggiata con fuochi pirotecnici esplosi da una piattaforma galleggiante, accompagnati da musica

diffusa, nello straordinario palcoscenico naturale offerto dal primo bacino. Per vedere lo show c’è solo l’imbarazzo della scelta, da Villa Olmo a Villa Geno, comprese le colline circostanti.

ARRIVA LA BEFANA

Piazza Duomo, 6 gennaio, ore 15

Grazie alla straordinaria collaborazione con i Vigili del Fuoco di Como, la Befana farà il suo mirabolante ingresso alla Città dei Balocchi calandosi dalla torre del Broletto. I regali distribuiti nel corso della giornata saranno sempre confezionati in collaborazione con i volontari e i ragazzi del Centro di Lavoro Guidato de “La Nostra Famiglia”. I giocattoli sono offerti da Bennet, Chicco, Bolton Alimentari, Cosmint, caramelle Ambrosoli e Amici di Como.

UN DONO PER LA NOSTRA CITTÀ GENTILE

Biblioteca comunale

7 e 14 dicembre, dalle ore 15.00

“COnTatto: trame riparative nella comunità” opera per la creazione di una comunità capace di accogliere e superare i conflitti con azioni di mediazione efficaci, come l’abile sarto che sa ricucire un tessuto lacerato”. I bambini potranno narrare attraverso disegni e parole il loro dono alla città intesa come collettività, come comunità che li accoglie e li educa dando spazio ai loro sogni e desideri. Verrà parzialmente allestito uno spazio-narrazioni che si arricchirà, via via, degli elementi costruiti durante i laboratori. La dimensione del dono alla comunità sarà rappresentata da un pannello che raccoglierà tutti i disegni, le parole, i suoni, i desideri, come su un grande tavolo da lavoro, come in una ricetta conterrà tutti gli ingredienti che serviranno per cucinare ad Arte il più bel regalo di Natale alla Città: i sogni dei bambini! Anche i genitori saranno coinvolti nella costruzione dell’albero dei sogni e desideri della nostra città gentile!

Si prevedono 4 narrazioni animate di fiabe scelte o scritte appositamente per l’evento.

Preferibile prenotazione tel. 3421472268

BURATTINI IN LIBERTA’

Piazza Volta

28 dicembre e 3 gennaio, dalle ore 15.00

Proprio come una volta, ancora oggi, nella straordinaria cornice di piazza Volta, si potrà assistere a buffe animazioni di strada: dietro al telo della baracca prenderanno vita burattini, pupazzi e marionette, personaggi straordinari capaci di incantare e divertire grandi e piccini. “Burattini in libertà” è un gruppo eterogeneo, formato da artisti e burattinai professionisti e persone senza dimora che partecipano alle attività del centro diurno “L’incontro” di via Giovio a Como. Il progetto, sostenuto da Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio in collaborazione con la Rete dei servizi per la grave marginalità "Vicini di strada", vuole dare voce attraverso il teatro - in modo particolare il Teatro di Figura e l’attività di Puppet Busking Street - a chi si trova ai margini della società, sulla strada, senza tetto, valorizzando le sue qualità artistiche ed espressive in un orizzonte di possibile reinserimento sociale, relazionale e professionale.

GIOCHIAMO A JULKLAPP (BABBO NATALE SEGRETO)

1 e 15 dicembre, ore 15.00 e ore 16.00

IH Team Lingue -Via Miani 9

Natale è un periodo per tutti speciale che ci coinvolge sul senso del “dono” come qualcosa che si dà senza aspettarsi qualcosa in cambio. Un dono di amore, gentilezza, condivisione e risate per tutti i nostri cari; per questo motivo i doni sono una parte fondamentale della stagione festiva. Per un giorno, bambini e genitori, potranno diventare dei piccoli Babbo Natale. Il regalo può essere qualsiasi cosa – affetto, una risata, stelle, cioccolato… Vieni a rendere qualcuno felice da noi a International House Team Lingue Como. Durante il pomeriggio faremo vivere diverse esperienze piene di interesse per tutta la famiglia. Come live the adventure!

Massimo 15 persone per gruppo. Iscrizione obbligatoria 392 0907373 como@ihteamlingue.it

VERSO CASA

15 e 16 dicembre, ore 16.30

Accademia Giuditta Pasta - Via Rodari,1

Presso la sede dell’Accademia Giuditta Pasta si terrà un laboratorio realizzato in collaborazione con la Fondazione Scalabrini. I bambini verranno coinvolti in un’attività creativa di disegno prima e di lettura poi sul tema della casa.

TRENINO DEI BALOCCHI

1 dicembre - 6 gennaio

Come ogni anno, il trenino della Città dei Balocchi effettuerà un tour del centro e delle vie limitrofe per offrire un servizio turistico e allo stesso tempo per portare in città il clima natalizio. Novità di quest’anno sarà un capolinea in via Garibaldi, strada che verrà anche illuminata dalle proiezioni del Magic Light Festival, porta d’ingresso dei visitatori che arrivano dalla stazione di Como San Giovanni. Inoltre, il trenino offrirà un servizio agli ospiti della Ca’ d’Industria di via Brambilla che effettueranno un tour panoramico delle iniziative della manifestazione.

Dal 1 al 21 dicembre solo festivi e prefestivi. Dal 22 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni. Ore 11.00 - 20.00. In caso di maltempo gli orari potranno variare

RUOTA PANORAMICA

Giardini a lago

24 novembre - 6 gennaio

Anche quest’anno torna ai giardini a lago la tradizionale ruota panoramica per guardare la città dall’alto e vedere tutto sotto un altro punto di vista. In un attimo si sale ad alta quota e si vive l’illusione di stare tra le nuvole lasciando vagare lo sguardo sul lago e sulla nostra città illuminata a festa. Adatta ai bambini, ma anche ai genitori! Festivi e pre-festivi 10.30 – 12.30 e 14.30 – 19.30

Feriali 15.30 -18.30. 25 dicembre ore 14.30 – 19.30 e 1 Gennaio ore 14.30 – 19.30

GIOSTRA DEL SETTECENTO

Piazza Volta

24 novembre - 6 gennaio

E sulla Giostra, i più piccoli potranno viaggiare con la fantasia, per sentirsi cavalieri e principesse nella suggestiva Piazza Volta. Feriali ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 20.00. Festivi 9.30 – 20.00

25 dicembre ore 11.00 - 20.00. 1 Gennaio ore 11.00 – 20.00

CONCORSO FOTOGRAFICO

24 novembre – 7 gennaio

Per la sua 25ª edizione, Città dei Balocchi, con la preziosa collaborazione degli amici Igerscomo, ripropone il concorso fotografico dedicato ai tanti amatori che, come ogni anno, incorniciano l’incredibile atmosfera che l’evento regala nella splendida città di Como. Anche quest’anno sono due i temi scelti per partecipare al concorso: Magic Light Festival e Mostra dei Presepi. Si può partecipare via Email, Facebook e Instagram abbinando l’utilizzo dell’hashtag ufficiale #instabalocchiAmo.

CITTA’ DEI BALOCCHI & IGERSCOMO

3 dicembre, ore 20.00

Si consolida la collaborazione tra Città dei Balocchi e Igerscomo (la sezione comasca di Igersitalia, la più grande Community italiana di creatori di contenuti visivi digitali) con un evento alla scoperta dell’atmosfera natalizia di Como, l’Instameet che porterà gli appassionati alla ricerca dell’immagine più bella e suggestiva del Natale comasco.

BABBO SUB

Darsena Villa Geno, 23 dicembre ore 21.00

Appuntamento presso la darsena di villa Geno per questo evento straordinario, l’arrivo di Babbo Natale subacqueo che emergerà dalle acque del Lago di Como. La manifestazione coinvolge Diving Center Como, Como Sub, Kajak, SSC Diving, Annje Bonnje e Proteus che fornirà la tecnologia necessaria. I bambini potranno vedere in video collegamento tutte le fasi di quanto accade sott’acqua e potranno anche interagire con il Babbo Sub. Al termine, regali per tutti!

NATALE IN TEMPO DI GUERRA

MU.R.A.C. – Museo Rifugi Antiaerei Como, via Italia Libera,

2 – 8 – 16 dicembre e 6 gennaio - ore 15.00 - 18.00

Nei sotterranei della storica palazzina della Croce Rossa di Como, è stato allestito il MU.R.A.C. – Museo Rifugi Antiaerei Como, proprio negli spazi che, in tempo di guerra, ospitarono uno dei più grandi rifugi della città in cui la popolazione si radunava per timore dei bombardamenti. Anche in tempo di Natale. Dalla documentazione raccolta - centinaia di documenti, immagini, reperti e testimonianze - emerge la storia di una città sotterranea dimenticata, uno sguardo da un singolare punto di vista su un drammatico momento storico da consegnare alla memoria attraverso un percorso suggestivo e articolato, grazie ai volontari e alle volontarie della sezione di Como della Croce Rossa Italiana.

PRESEPE VIVENTE A SAGNINO

Sabato 22 dicembre

Anche quest'anno verrà proposta la sacra rappresentazione del “Presepe Vivente”, che per quasi trent'anni aveva allietato il quartiere nel periodo natalizio. Oltre 60 persone, saranno coinvolte, per vestire i panni dei personaggi che insieme a Maria e Giuseppe, daranno vita alla scena della natività, aiutati e sostenuti da musiche e da brani della Sacra Scrittura.

Sarà un momento in cui verremo riportati all'origine, alla causa di tante feste e di tante gioie: la nascita di un bambino, in una grotta a Betlemme, che ha cambiato la storia del mondo. Sarà una serata di festa, di gioia, di meditazione a cui tutti sono invitati a partecipare.

ANTICO RACCONTO DI NATALE

Sabato 8 dicembre ore 16.30 - Il giardino di Tavà, via Dottesio 1

Venerdì 21 dicembre ore 20.30 - Pinacoteca civica, via Diaz 84

Spettacolo ispirato al teatro contadino di stalla. A cura dell’Associazione Teatro dei Burattini di Como. Evento organizzato da Teatro dei Burattini di Como e Comune di Como. Costo € 8

Prenotazione obbligatoria 031 364037 - burattini.como@gmail.com -whatsapp 335 6836515