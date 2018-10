Cinque scultori comacini si raccontano a San Pietro in Atrio

Da sabato 6 ottobre – inaugurazione alle ore 16.30 - a domenica 28 ottobre “Cinque scultori comacini raccontano” la loro esperienza scultorea ed espongono nel’ Ex chiesa di S. Pietro in Atrio in via Odescalchi a Como. Opere in parte realizzate con i materiali lapidei del lago di Como, in dialogo con pietre e marmi provenienti da altre regioni. Gli scultori sono: Bruno Luzzani, Vito Valentino Cimarosti, Massimo Clerici, Fabio Ceschina, Alcide Gallani. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Como e inserito nel palinsesto mostre 365 giorni d’arte a Como. Gli artisti sono cinque scultori comaschi che da tempo lavorano la pietra e il marmo sulle sponde del lago, la loro professionalità è garantita dalle numerose esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero. La finalità della mostra è quella di far conoscere e riscoprire, le pietre e i marmi del nostro lago che dialogheranno con marmi di diversa provenienza come: Pietra di Moltrasio che ora viene cavata a Faggeto Lario, “Marmo” nero di Varenna, storico materiale presente in tutte le chiese dalle Alpi alla Pianura Padana, Marmo “bianco” di Musso, materiale usato per realizzare il Duomo di Como.

