Racconti da Palanzo: storie, testimonianze, memorie

Il racconto purifica i ricordi, attribuendo loro creatività e conoscenza. Il filmato raccoglie le testimonianze degli abitanti di Palanzo, borgo antico sul lago di Como, forse di origini greche. L’ispirazione - e tanto paziente lavoro di relazione - è di Alessandro Verga che a Palanzo vive con la sua giovane famiglia e che si è avvalso dell’aiuto di un professionista, il videomaker Marzio Tomasini.

Filmare i luoghi, ascoltarne le voci e i suoni ha consentito di entrare nel cuore di Palanzo: le pietre e le persone, il tempo e la memoria sono una tessera del grande patrimonio culturale, ricchezza di questo paese. Un orizzonte di percezione più ampio, l’ascolto attento e l’osservazione pacata generano emozioni che liberano energia, incidono profondamente e non si dimenticano. E’ un modo, anche questo, per generare rispetto per la natura, i luoghi, le persone, come gli autori di questo progetto ci aiutano a capire. Il video dura circa 70 minuti ed è diviso per capitoli tematici. Sarà presentato al Cinema Gloria dove parteciperà il regista Edoardo Winspeare in colloquio con Alberto Cano.

Winspeare, nella sua variegata attività professionale, ha dato ampia testimonianza di impegno per la salvaguardia di luoghi e tradizioni. Cosmopolita, per origini e cultura, Edoardo Winspeare è però profondamente italiano per ispirazione e sentimenti, legato alla terra dove è cresciuto, il Salento, di cui racconta la gente e le tradizioni facendosi apprezzare in Italia e all’estero e ricevendo per questo premi e riconoscimenti. Lo ha fatto, e continua a farlo, con uno stile delicato e introspettivo, in qualità di regista, sceneggiatore, produttore e attore.

