Lunedì del Cinema al Gloria di Como, si parte con Dogman di Garrone

Ripartono questa sera, 17 settembre alle 21, i Lunedì del Cinema del Gloria, rassegna di pellicole qualità. Si parte, ingresso gratuito per il debutto, con Matteo Garrone e i suo Dogman. In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, Marcello è un uomo mite che dopo l'ennesima sopraffazione immaginerà una rivalsa dall'esito inaspettato. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto 9 candidature e vinto 7 Nastri d'Argento. In Italia al Box Office Dogman ha incassato 2,6 milioni di euro. La pellicola si ispira al cosiddetto delitto del Canaro, l'omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, detto "er canaro".Tuttavia la trama se ne discosta molto col procedere dei minuti.