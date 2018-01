Libere, disobbedienti, innamorate all'Astra di Como per il Cineforum

Per il Cineforum dell'Astra di Como, il 23 e 24 gennaio, proiezione del film Libere, disobbedienti, innamorate - In Between di Maysaloun Hamoud. Tre ragazze palestinesi condividono un appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo sguardo della società araba patriarcale.

Leila è un avvocato penalista che preferisce la singletudine al fidanzato, rivelatosi presto ottuso e conservatore; Salma è una DJ stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua omosessualità; Noor è una studentessa musulmana osservante originaria di Umm al-Fahm, città conservatrice e bastione in Israele del Movimento islamico. Noor è fidanzata con Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non apprezza l'emancipazione delle coinquiline della futura sposa.