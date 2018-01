"Io Danzerò": il Cinema va a Teatro

Il 22 gennaio 2018, alle 20.30, al Teatro Sociale di Como, in collaborazione con Lake Como Film Festival, riprende la rassegna "Il Cinema va a Teatro". In programma il film "Io danzerò" di Stéphanie Di Giusto.

Stéphanie Di Giusto, apprezzate fotografa e videoartista, trova il modo migliore per rendere il carattere di Loïe Fuller, protagonista del suo film d’esordio, che prende forma e filosofia visiva in un avvincente racconto che esalta al meglio i tratti salienti di una singolarissima personalità. Protagonista, quasi dimenticata, della scena teatrale americana ed europea a cavallo del XX secolo, Marie Louise aveva cominciato a esibirsi nei teatri fin da bambina. Fu durante le prove di uno spettacolo a New York che fece la scoperta su cui si sarebbe fondata l’intera sua carriera: giocando su opportuni effetti di luce e roteando il corpo avvolto in un voluminoso drappo di seta, succedeva che le pieghe della stoffa ondeggiassero assumendo incandescenti forme che stilizzavano il gusto Liberty.

Chiamato “Serpentine”, il numero di danza incantò nel 1892 le platee della Folies Bergère assicurando alla Fuller un lungo periodo di fama e successo. Nella cornice della Parigi dei fermenti artistici di fine Novecento, la Di Giusto segue la sua eroina nell’impegno di sperimentare soluzioni sempre più complesse a prezzo di uno sfibrante sforzo fisico; e nell’altrettanto tormentata ricerca dell’amore. Molto felice anche l’idea di scegliere la ribelle Soko nella parte della protagonista, oltre a una certa somiglianza fisica, la Loïe incarnata dalla cantante-attrice franco-polacca risulta un felice miscuglio di timidezza e impeto, determinazione e fragilità, delicatezza e forza.

Regia: Stéphanie Di Giusto. Sceneggiatura: Stéphanie Di Giusto e Sarah Thibau, con la collaborazione di Thomas Bidegain Freely, dal romanzo “Loïe Fuller, danseuse de la Belle Epoque” di Giovanni Lista. Fotografia: Benoît Debie. Montaggio: Géraldine Mangenot. Costumi: Anaïs Romand. Scenografie: Carlos Conti.

Interpreti: Soko, Lily Rose – Depp, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry.

Francia/Belgio/Repubblica Ceca / 2016. 108 minuti.

Introduzione a cura di Teatro Sociale-Aslico.