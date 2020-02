Al Gloria di Como: The farewell - Una buona bugia

I Pomeriggi del giovedì, al cinema Gloria di Como, sono proiezioni pomeridiane a prezzo agevolato per gli over 60. Dopo il film thè e biscotti.

Giovedì 6 febbraio 2020 alle 15.30 proiezione del film The farewell - Una buona bugia di Lulu Wang.

The Farewell è la storia di Billi (Awkwafina), giovane donna nativa di Changchun, in Cina, ma cresciuta a New York City dopo che suoi genitori si sono trasferiti negli States. Il suo desiderio è di trovare un posto nel mondo e di affermarsi come scrittrice, ma questo sogno si rivela davvero difficile da realizzare. In Cina vive la nonna paterna, Nai-Nai (Shuzhen Zhao), che la nipote visita di rado e sente principalmente per telefono. Nonostante la distanza, però, Billi e Nai-Nai sono molto legate tra loro e, per non creare preoccupazioni l'una all'altra, spesso si raccontano piccole bugie a fin di bene.