Gavioli Film Festival all'Hangar e a Villa del Grumello a Como

Il Gavioli Film Festival (GFF) è una festa del Cinema studentesco, giovane, nuovo, dinamico, creativo e controcorrente. È un omaggio all’insegnamento rivoluzionario di Roberto Gavioli (1926-2007), illustre rotariano, comunicatore e regista di memorabili audiovisivi al servizio della pubblicità, dell’arte e della comunicazione industriale. La terza edizione del GFF si svolgerà a Como, Villa del Grumello, 10-11 maggio 2019 con rinnovate modalità di incontri. Il Festival vuole onorare e qualificare ancor di più il Premio Gavioli International, giunto alla quattordicesima edizione.

“È SCOPPIATA LA PACE” è il tema del GFF 2018-2019 sul quale gli studenti internazionali delle scuole secondarie superiori si confronteranno con i loro “corti”. Un tema di forte attualità che fornirà sicuramente idee e interessanti stimoli di confronto. Ci aspettiamo anche per quest’anno una partecipazione di quasi mezzo migliaio di studenti e di una trentina di scuole. Da due anni Academic Partner del GFF è NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano che metterà a disposizione dei ragazzi 4 masterclass sui temi del linguaggio cinematografico, sceneggiatura, regia e montaggio mirate alla realizzazione di cortometraggi.

Il GFF riaffermerà gli obiettivi rotariani che il Premio Gavioli ha soddisfatto nel corso della sua ultra decennale storia di successo. L’incontro e la collaborazione progettuale con il mondo della scuola rimane prioritario. Riteniamo che avvicinare i giovani alla comprensione e all’uso del linguaggio cinematografico rappresenti per loro non solo un valore didattico ma anche formativo della loro personalità. Inoltre il GFF vuole sensibilizzare la società nella valorizzazione dei giovani e del loro starordinario ruolo nell’ideare nuove realtà. Il Rotary e la Scuola incontrano il sociale in un clima di festa e di impegno culturale nel nome del Cinema e della vicinanza al mondo dei giovani.

VENERDì 10 MAGGIO - AERO CLUB COMO

ore 21.00 Piano Concert Maestro Antonio Branca, programma di musiche da film.

SABATO 11 MAGGIO - VILLA DEL GRUMELLO, COMO

Il Gavioli Film Festival incontra attori, critici, produttori e giovani talenti.

ore 11.00 arrivo delle scuole e street Food

ore 13.00 inizio proiezioni corti in concorso

ore 15.00 tavola rotonda “Il cinema come professione per i giovani”

ore 18.00 - Premiazione dei cortometraggi Premio Gavioli International “È scoppiata la pace”

Benvenuti e buona partecipazione. Rotary Distretto 2042