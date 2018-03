Fuori mercato: Festival Internazionale del Cinema Indipendente allo Spazio Gloria di Como

Como Independent Film Festival nasce con l'obiettivo di promuovere registi emergenti e indipendenti, nel rispetto della loro autonomia e sensibilità creativa, offrendo la massima visibilità ad opere lontane dalla logica commerciale dell'industria cinematografica. "Indipendenza" come scelta produttiva, spirito e tema fondante dei film in concorso, per valorizzare una creatività varia e differente, e costruire uno spazio in cui condividere cinema libero dalle restrizioni del mercato.

Dal 22 al 26 Marzo, allo Spazio a Gloria di Como, quattro giorni di lungometraggi e cortometraggi "Fuori mercato" dal mondo.

Giovedì 22 marzo

16:00 AMERIKA SQUARE di Yannis Sakaridis (Grecia, UK, Germania, 2016, 85’)

18:00 CORTI VOLUME 1

19:30 APERITIVO BUFFET

20:30 IMMORTALITY di Mehdi Fard Ghaderi (Iran, 2016, 145’)

Venerdì 23 marzo

15:30 CORTI VOLUME 2

17:30 MAURO MINGARDI - UN WESTERN SENZA CAVALLI

di Davide Rizzo e Marzia Toscano (Italia, 2017, 78’)

19:00 APERITIVO BUFFET

20:00 CORTI VOLUME 3

22:00 TO LET di Ra Chezhiyan (India, 2017, 100’)

Sabato 24 marzo

14:30 IMMORTALITY di Mehdi Fard Ghaderi (Iran, 2016, 145’)

17:30 CORTI VOLUME 1

19:00 APERITIVO BUFFET

20:00 MAURO MINGARDI - UN WESTERN SENZA CAVALLI

di Davide Rizzo e Marzia Toscano (Italia, 2017, 78’)

22:00 AMERIKA SQUARE di Yannis Sakaridis (Grecia, UK, Germania, 2016, 85’)

Domenica 25 marzo

15:30 CORTI VOLUME 3

17:30 PROIEZIONE SPECIALE -

LA MIA CLASSE di Daniele Gaglianone.

Con presentazione del regista

19:00 APERITIVO BUFFET

20:00 TO LET di Ra Chezhiyan (India, 2017, 100’)

22:00 CORTI VOLUME 2

Lunedì 26 marzo - ore 21:00

Vincitori del premio Miglior Cortometraggio e Miglior Lungometraggio

Proiezione a pagamento, riservata ai soci ARCI: 7€ intero, 5€ ridotto

I film non italiani sono in lingua originale sottotitolata in italiano

Ingresso gratuito, con contributo volontario