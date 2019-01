Choose Love allo Spazio Gloria di Como: cambiare il mondo scegliendo l'amore

Allo Spazio Gloria di Como, sabato 26 gennaio, proiezione del docufilm "Choose Love" con la straordinaria partecipazione dell'ideatore Thomas Torelli. Alla proiezione seguirà infatti un dibattio con il regista della pellicola quanto mai attuale visto il clima d'odio che sta vivendo il Paese.



Il film Choose Love

Scegli l'amore per cambiare il mondo. Choose Love é un coinvolgente e toccante documentario che esamina le implicazioni e i valori scientifici del perdono così come i benefici per la salute fisica mentale e spirituale a livello individuale e collettivo.

Choose Love racconta di "un viaggio" di trasformazione che attraverso la conoscenza e la consapevolezza, porta ad aprirsi alla Vita attraverso un processo alchemico di guarigione. Nell'empatia, nell'amore e nel significato autentico del perdono sono custoditi i semi di una nuova umanità. Il film vuole raccontare questo percorso, arricchendo l'aspetto filosofico e spirituale con le nuove frontiere scientifiche. Si darà voce alle persone che ce l'hanno fatta ed a quei popoli ancestrali che nel corso della storia hanno saputo, nonostante tutto, per_donare. Storie vere. Una strada di apertura, di perdono e di amore che percorrendo le vie della verità, abbatte pregiudizi, schieramenti e divisioni. Cambiamo noi stessi per cambiare il mondo, perché é solo sentendosi forti e radicati, che si può trovare dentro di sé la forza per per_donare. Scegli anche tu, scegli l'amore.

Prenotazione obbligatoria qui.

Per informazioni scrivere a animeenuvole@gmail.com oppure chiamare Augusta 347.5444348 / Francesca 349.1593258