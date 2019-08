35 mm sotto il cielo: A star is born

Mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, alle ore 21:00, in piazza Martinelli a Como prosegue la rassegna 35 mm sotto il cielo con A Star is Born diretto e interpretato da Bradley Cooper insieme a Lady Gaga.



In questa nuova rivisitazione della tormentata storia d'amore, Cooper interpreta Jackson Maine, musicista di successo che si sta però avviando sul viale del tramonto che scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

​

​