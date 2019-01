Cimento invernale, bagno nel lago per i coraggiosi del Club Atletica Pesante di Como

Un tuffo nell'acqua gelata per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Sette coraggiosissimi atleti si sono riuniti del Club Atletica Pesante di Como davanti al Tempio Voltiano per il tradizionale cimento invernale. Il gruppo di impavidi capitanato dal presidente Maurizio Casarola si è buttato in acqua poco dopo le 11 del mattino di questo freddo 1 gennaio 2019. Al termine del tuffo Casarola ha consegnato ai sei atleti che lo hanno seguito in questa goliardica ma difficile prova un attestato per certificarne la tempra e il coraggio dimostrati.