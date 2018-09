Torna a Milano ChiareScure, il festival della birra artigianale

Ritorna dopo un anno ChiareScure, il primo festival milanese di birra artigianale organizzato direttamente dal Consorzio Dei Birrifici Lombardi, in una veste rinnovata e in una nuova location, il “Mare Culturale Urbano”, meravigliosa cascina alle porte di San Siro. Il festival, come da mission, mette al centro le birre, prima dei birrifici stessi. Ognuna di esse è concepita come il racconto di una storia custodita gelosamente tra le mura dei birrifici e che gli organizzatori proveranno a raccontare tra un brindisi e l'altro. All’evento parteciperanno 15 birrifici artigianali lombardi; ognuno di essi porterà 5 birre diverse, per un totale di 75 birre in contemporanea.

Ogni birra è stata attentamente scelta per offrire al pubblico il massimo dell’offerta possibile. Non mancherà cibo di qualità, la musica con gli artisti di strada, attività extra come mostre, tour guidati con i mastro birrai, laboratori gratuiti e tanto altro.

“ChiareScure è il primo festival voluto e realizzato dai birrifici artigianali e parla diretto, senza mistificazioni o fronzoli marchettari a tutta la gente – spiega Agostino Airoli, Mastro birraio del Birrificio italiano e portavoce del Consorzio dei Birrifici Lombardi - Sola protagonista è la birra artigianale, il linguaggio è semplice e il contenuto è sublime nella qualità e rivoluzionario nella sostanza. I colori della birre e il loro grado alcolico sono la chiave per arrivare a spiegare a tutti cos'è e che sapore ha la vera birra artigianale italiana”.

“ChiareScure Festival – prosegue Airoli - celebra un prodotto che oggi come non mai rischia la diluizione (molto peggio della estinzione!) in un mare di prodotti che a forza di pubblicità sembrano più artigianali di tutti, ma che in realtà non lo sono affatto. Il destinatario è del Festival è il pubblico. In particolare quel pubblico che ancora non conosce il mondo artigianale” conclude il portavoce del Consorzio dei Birrifici Lombardi.

Nella prima edizione, allestita negli spazi di Fabbrica Orobia 15, ChiareScure ha fatto registrare quasi 6mila presenze. Un vero e proprio record per una rassegna così lontana dalle “Feste della Birra” di teutonica ispirazione. ChiareScure celebra una tradizione birraia avviata in Lombardia ormai 22 anni fa. I visitatori ricevono all’ingresso il bicchiere celebrativo, la guida all’evento con la descrizione delle birre e una mappa con i pub di birra artigianale in Lombardia. Birre classiche e speciali, frutto della ricerca dei mastri birrai. Insieme con la birra, gastronomia di alto livello per creare abbinamenti entusiasmanti per il palato, oltre a cultura, musica e arte.

Venerdì 5, sabato 7 e domenica 7 ottobre, tre giorni in compagnia di birra, cibo di qualità, musica, mostre, laboratori gratuiti e tanto altro.

Nel cortile di mare culturale urbano ChiareScure è il festival che racconta e propone le migliori birre artigianali prodotte sul territorio.



Orari

Venerdì 5 ottobre dalle 18.00 alle 1.00

Sabato 6 ottobre dalle 16.00 alle 1.00

Domenica 7 ottobre dalle 18.00 alle 22.00

I birrifici in cortile

- Birrificio Italiano (CO) – www.birrificio.it

- Avanzi (BS) - www.birrificiomanerba.it

- Hammer (BG) - www.hammer-beer.it

- Vetra (VA) - vetra.beer

- La RIbalta (MI) - www.birrificiolaribalta.com

- Lambrate (MI) - birrificiolambrate.com

- Geco (MI) - www.birrificiogeco.it

- Picobrew (MI) - www.picobrew.it

- Valcavallina (BG) - www.birrificiovalcavallina.com

- Menaresta (MB) - www.birrificiomenaresta.com

- Railroad (MB) - www.drinkrailroad.com

- BrewFist (LO) – www.brewfist.com

- Birrificio Lariano (LC) – www.birrificiolariano.com

- Birrificio Rurale (MB) – www.birrificiorurale.it

- The Wall Italian Craft Beer (VA) – www.thewallbeer.com

Info

Per accedere alle degustazioni è necessario acquistare il bicchiere al prezzo di 5 euro con assaggi da 1,50 euro. Sarà anche possibile utilizzare il bicchiere della prima edizione.

Info: chiarescurefestival.it