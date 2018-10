Castagne e streghe 2018, pienone per la due giorni di festa a Rovenna

Grande successo anche quest'anno per la manifestazione "Castagne, streghe e...dintorni", andata in scena sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 a Rovenna.

Una sorta di anticipo di Halloween soprattutto per i bambini, arrivati in maschera da tutta la provincia per visitare il borgo trasformato in un antro di streghe.



Pienone per la sedicesima edizione della manifestazione dedicata all'artigianato e ai sapori tradizionali, con le navette che facevano la spola tra Cernobbio e Rovenna prese d'assalto, con lunghissime code. Molti anche coloro che, complice il bel tempo, hanno deciso di raggiungere Rovenna a piedi.

Moltissime le famiglie che hanno visitato il villaggio delle streghe, dove ogni antro e corte è decorato e allestito per l'occasione con scheletri, ragni e streghe.

Come ogni anno non sono mancate le bancarelle con le creazioni artigianali, le irrinunciabili caldarroste e gli spettacoli, musicali e teatrali, riservati soprattutto ai più piccoli.