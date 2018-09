Cartellino rosso alla Sla in piazza Volta a Como

Venerdì 7 settembre sera torna a Como la serata "Cartellino rosso alla Sla" con sport, cibo e musica dal vivo in piazza Volta dalle 18 a mezzanotte. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Paola Giancola in compartecipazione con il Comune di Como per raccogliere fondi a sostegno dei malati di sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie, con la collaborazione della Provincia, dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, dell'Asst Lariana, dell'associazione provinciale diabetici, dell'Ordine di Malta. Alla promozione della serata contribuiscono anche Gianluca Zambrotta e Pietro Vierchowod che hanno partecipato alla presentazione stamattina in Comune.

L'evento comincia alle 18 con un torneo di calcetto 3 contro 3 per ragazzi fino a 12 anni. Dalle 19 comincia la musica con Massi Zeus, deejay e speaker di CiaoComo Radio, alle 19,30 appuntamento con l'apericena in piazza dove si potrà scegliere tra salamelle, hamburger e patatine. Sul posto sarà possibile la prova gratuita della glicemia grazie all'associazione provinciale diabetici di Como, che si consiglia di effettuare prima di mangiare. Alle 21 ospiti, pazienti, familiari, medici e operatori sanitari prenderanno la parola per raccontale le proprie esperienze, fino alle 21,30 con musica per tutti i gusti anche da ballare: anni '80, Arthur Miles, la piccola Rebecca, Frankie, hit del momento.



L'obiettivo principale della fondazione che organizza l'evento è contrastare la Sla, anche finanziando la ricerca con particolare riguardo ai tumori polmonari e alle patologie correlate all'amianto come il mesotelioma pleurico, e stare al fianco dei malati nella lotta contro la malattia anche per supportare le loro famiglie. «Il Comune di Como ha l'onore di partecipare come istituzione a questo evento benefico importante per la nostra città - ha spiegato l'assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Alessandra Locatelli - con rappresentanti illustri del mondo dello sport, dell'associazionismo e sanitario. Questo mi gratifica molto come assessore ai servizi sociali e da poco membro della commissione parlamentare Affari sociali e Sanità. Questo tipo di attività uniscono, integrano e fanno rete sul territorio. Ringraziamo chi con impegno e pazienza organizza ogni anno l'evento e chi dà il proprio contributo».



Come è stato spiegato dagli organizzatori e da Antonio Paddeu, primario della Riabilitazione Cardiorespiratoria al Sant'Anna, si tratta di una malattia degenerativa che significa convivere con gravi restrizioni per il malato e per i suoi familiari. «Siamo partiti con questa iniziativa l'anno scorso - ha raccontato Fausto Brenna, responsabile dell'organizzazione - facendo le cose in grande nel centro di Como per far sapere a tutti che esiste la Sla e per far sentire che cos'è. Può capitare a chiunque, noi cerchiamo di aiutare le famiglie che si trovano a conviverci».

L'anno scorso sono stati raccolti 24 mila euro, quest'anno si potrà contribuire anche acquistando magliette, tazze, cappellini.