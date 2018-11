Carnevale di Cantù 2019: i nuovi carri in sfilata

Il consiglio dell’associazione Carnevale Canturino ha esaminato ed accolto le proposte dei soci per i carri che parteciperanno all’edizione 2019 del Carnevale a Cantù. Ecco i nomi dei carri e dei gruppi che li stanno realizzando:

- Amici di Fecchio: Trotta il tempo

- Baloss: Con la misera pensione mi sono ridotto un barbone

- Bentransema: Attenti a quei due!!

- Buscait: Il dolce è servito

- Coriandolo (vincitore edizione 2018): Un coriandolo per la pace

- La maschera: Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

- Lisandrin: Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!



Come da tradizione, ad aprire la sfilata sarà il Carro di Truciolo. I carri ad ogni nuova edizione del Carnevale hanno sempre un impatto notevole: i colori sono molto vivaci, le dimensioni raggiungono anche i 15m di altezza e musica e coriandoli completano il quadro. I temi più accattivanti e gettonati, che già si possono intuire dai titoli, sono ancora una volta la politica e la satira.

Visitare i laboratori

La preparazione dei carri richiede molto tempo e avviene in tutta segretezza per non rovinare la sorpresa finale, ma non mancheranno notizie e aggiornamenti nelle prossime settimane. Per visite al Centro costruzione carri e altre info potete contattarci alla seguente mail: info@carnevalecanturino.it

Associazione Carnevale Canturino - carnevalecanturino.it - Informazioni: +39 335 527 4396.